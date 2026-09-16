Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Kế hoạch).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kể từ ngày 1/3/2027, Luật được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên phạm vi cả nước; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch đưa ra các nội dung nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, (gọi chung là các bộ, cơ quan trung ương), Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật để xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Luật và gửi kết quả về Bộ Tư pháp trong tháng 1/2027.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát trong tháng 2/2027.

Trong tháng 12/2026, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Các bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

Các bộ, cơ quan trung ương thực hiện nhiệm vụ này từ khi Kế hoạch này được ban hành đến hết Quý I/2027. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện phù hợp với kế hoạch triển khai thi hành Luật tại địa phương.

Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Thời gian thực hiện: Quý IV/2026 - Quý I/2027.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt cho các cơ quan, đơn vị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng hình thức phù hợp. Thời gian thực hiện trong Quý I, Quý II/2027.

Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật từ tháng 9/2026 - Quý I/2027.

Trước ngày 20/4/2027, Bộ Tư pháp ban hành văn bản hoặc tập huấn hướng dẫn rà soát; các bộ, cơ quan trung ương rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tại địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Các bộ, cơ quan trung ương thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cá nhân khác trong lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện trong Quý IV/2026 - Quý I/2027.

Hằng năm, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ khác, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quản lý, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và cá nhân khác trong lực lượng vũ trang nhân dân, giáo viên, giảng viên dạy giáo dục công dân, pháp luật.

Đồng thời, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng kỹ năng chuyển đổi số và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù.

Triển khai các chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù

Trước ngày 1/3/2027, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương rà soát, kiện toàn hoặc thành lập, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn việc rà soát đối với các đơn vị cấp xã trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện kiện toàn hoặc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã.

Các Bộ quản lý nhà nước liên quan đến đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý, bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai các chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất ban hành chương trình, đề án cụ thể về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù và tổ chức triển khai sau khi được ban hành (nếu có).

Hằng năm, Bộ Ngoại giao ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Về nhiệm vụ truyền thông chính sách, triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong phạm vi quản lý theo quy định của Luật.

Bộ Tư pháp thường xuyên quản lý, vận hành Cổng Pháp luật quốc gia và tổ chức triển khai truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng.

Đối với nhiệm vụ triển khai công tác giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo rà soát, đề xuất hoàn thiện nội dung giáo dục pháp luật.

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện trong phạm vi quản lý. Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát, đề xuất hoàn thiện nội dung, chương trình, tài liệu.

Việc rà soát, đề xuất hoàn thiện hoặc hướng dẫn việc hoàn thiện thực hiện trong năm 2027; triển khai nội dung, chương trình, tài liệu đã được hoàn thiện trong các năm tiếp theo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, ban hành văn bản về phối hợp thực hiện giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, hoàn thành trong Quý IV/2026 - Quý I/2027.

Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi quản lý bảo đảm các điều kiện, nguồn lực, theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026 Chiều 16/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2026.

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