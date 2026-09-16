Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 18/2026/UBTVQH16 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tên gọi Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự án: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo đó, các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp tháng 9/2026.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 10/2026.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 ngày 18/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 10-11/2026./.

Bổ sung dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022 (có hiệu lực từ 01/7/2023).

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