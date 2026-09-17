Việt Nam và Indonesia mở rộng dư địa hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam và Indonesia còn nhiều dư địa hợp tác trong hệ sinh thái xe điện, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp halal, hợp tác biển và thủy sản bền vững - những lĩnh vực có thể đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Đây là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), do Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức tối 16/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội đồng Đại diện các vùng Indonesia Sultan Bachtiar Najamudin, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin, Bộ trưởng Du lịch Widiyanti Putri Wardhana cùng một số quan chức của Indonesia, đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Indonesia.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông ôn lại dấu mốc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Theo Đại sứ, hành trình 81 năm qua của Việt Nam ghi dấu những thách thức to lớn cũng như những thành tựu quan trọng. Từ một đất nước nghèo và kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô lớn, độ mở cao và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đại sứ nhấn mạnh các động lực phát triển mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp trên nền tảng tin cậy chính trị và hợp tác ngày càng thực chất, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025.

Hai nước đang mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời phát triển hợp tác trong nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, cũng như cải thiện kết nối giao thông và các đường bay trực tiếp.

Về kinh tế, Đại sứ nhấn mạnh trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hai nước đang hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều 18 tỷ USD vào năm 2028.

Các dự án đầu tư quy mô lớn, trong đó có nhà máy ôtô điện VinFast tại Subang và các dự án của Tập đoàn Ciputra tại Việt Nam, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các ngành công nghiệp hỗ trợ và thương mại song phương.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ của Chính phủ, nhân dân Indonesia trong quá trình đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như công cuộc phát triển đất nước hiện nay, coi đây là nền tảng quý báu để hai nước tiếp tục xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng của hai dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Y tế Indonesia, Budi Gunadi Sadikin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Ông nhấn mạnh Indonesia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Hai nước đều là những quốc gia Đông Nam Á có lịch sử đấu tranh giành độc lập, có nền văn hóa phong phú và cùng coi trọng tinh thần tự chủ, hợp tác và đoàn kết khu vực.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng. Các đại biểu đã cùng nhau nâng ly, chúc đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh; tình hữu nghị Indonesia-Việt Nam ngày càng bền chặt, nhân dân hai nước ngày càng thịnh vượng, hạnh phúc./.

Ngoại giao nhân dân vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Indonesia Chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Indonesia góp phần tăng cường ngoại giao nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.