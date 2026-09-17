Việt Nam luôn tích cực đóng góp vào thành công của các kỳ Hội chợ CAEXPO, CABIS

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 17/9, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23 năm 2026.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.

CAEXPO và CABIS năm nay mang chủ đề “Chia sẻ cơ hội phiên bản Khu vực tự do thương mại ASEAN-Trung Quốc 3.0 (ACFTA), cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn” tập trung vào xây dựng FTA và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao; dự kiến thu hút hơn 2.200 doanh nghiệp Trung Quốc và gần 1.000 doanh nghiệp ASEAN. Khoảng 50 hoạt động kinh tế, thương mại được tổ chức, gồm kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến đầu tư và đối thoại doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng việc xây dựng ACFTA. Kể từ khi ACFTA được xây dựng, hợp tác kinh tế-thương mại song phương đã phát triển ổn định và đạt thành quả nổi bật. Trung Quốc liên tục nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN; ASEAN cũng liên tục nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh nhìn lại chặng đường đã qua, hai bên đã gặt hái nhiều thành quả; tuy nhiên trong tương lai hai bên vẫn cần chung tay tiến bước. Sau khi văn kiện nâng cấp phiên bản 3.0 của ACFTA có hiệu lực và được triển khai, văn kiện này cùng với Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), không ngừng tiếp thêm động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực.

Để xây dựng một ACFTA ở trình độ cao hơn, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường nêu 4 đề xuất, bao gồm nâng cao toàn diện mức độ mở cửa khu vực, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại thực chất hơn, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới nổi và làm cho kết nối liên thông thuận tiện hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 23 năm 2026. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã chứng tỏ là một trong những hình mẫu hợp tác thành công và ổn định nhất. Trung Quốc tiếp tục là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại nhiều nước ASEAN.

Trong tổng thể quan hệ ASEAN-Trung Quốc, hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Trung Quốc đóng góp động lực mạnh mẽ và có vai trò quan trọng kết nối thị trường, chuỗi sản xuất. Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực, trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216,1 tỷ USD, tăng trên 35,2% so với cùng kỳ năm 2025; với hơn 7.000 dự án, tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đứng thứ 6/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp nhiều hơn để mở rộng không gian hợp tác ASEAN-Trung Quốc, vì sự thịnh vượng chung.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh qua 23 kỳ tổ chức, Hội chợ CAEXPO và CABIS đã đi một hành trình rất đáng ghi nhận: từ một hội chợ xúc tiến thương mại trở thành nền tảng hợp tác quan trọng, kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp của ASEAN và Trung Quốc. Việc CAEXPO và CABIS năm nay đặt ACFTA cùng trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng ở vị trí trung tâm cho thấy hợp tác Trung Quốc-ASEAN đang mở ra bước chuyển mới: từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển; từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tự hào là một thành viên tích cực đóng góp vào thành công chung của các kỳ Hội chợ CAEXPO và CABIS.

Tại kỳ hội chợ lần này, Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, hơn 200 gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú. Đây là minh chứng sống động thể hiện quyết tâm và mong muốn của Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thúc đẩy xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển giữa ASEAN và Trung Quốc.

Nhân dịp này Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh 4 đề xuất hợp tác.

Thứ nhất, đưa ACFTA 3.0 thực sự đi vào cuộc sống; đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư; mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau.

Thứ hai, thúc đẩy thương mại, đầu tư ASEAN hướng cân bằng, bền vững; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hai bên Trung Quốc theo trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới.

Thứ ba, đẩy mạnh kết nối số và đổi mới sáng tạo; cùng khai thác tiềm năng và sử dụng hiệu quả AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh, cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái số khu vực đổi mới, an toàn và bao trùm.

Thứ tư là tăng cường kết nối hạ tầng ASEAN-Trung Quốc cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không, đặc biệt là kết nối giao thông xuyên biên giới, logistics và các hành lang kinh tế, qua đó hình thành chuỗi cung ứng khu vực ổn định, hiệu quả cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu Việt Nam tham quan các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO lần thứ 23 năm 2026. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng sự kiện quan trọng này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

CAEXPO là một trong những hội chợ triển lãm hàng đầu Trung Quốc, được tổ chức thường niên tại thành phố Nam Ninh từ năm 2004. Qua 23 kỳ tổ chức, CAEXPO và CABIS đã góp phần quan trọng trong kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc, trở thành một trong những sự kiện lớn được doanh nghiệp quan tâm và tham gia nhiều nhất khu vực. Trong suốt 23 kỳ Hội chợ CAEXPO, Việt Nam đều có lãnh đạo chính phủ tham dự.

Thông qua CAEXPO, hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và đầu tư. Đây được xem là hướng đi góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế, thương mại song phương trong thời gian tới./.

ASEAN - Trung Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác thực chất, hiệu quả hơn Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá 35 năm qua, quan hệ ASEAN - Trung Quốc không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.