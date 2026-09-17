Bộ Công Thương tiếp nhận chức năng quản lý địa chất và khoáng sản

Theo Nghị định 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, lĩnh vực địa chất và khoáng sản chính thức được chuyển từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Công Thương.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ thực hiện quản lý nhà nước về điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất và khoáng sản chưa khai thác; hoạt động khoáng sản, thu hồi, chế biến và sử dụng khoáng sản theo quy định pháp luật. Bộ cũng chịu trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản; khoanh định, phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng; đồng thời khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 04/9/2026 của Chính phủ và có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Tại Hội nghị tiếp nhận, bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và khu công nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính để tổ chức bàn giao, đảm bảo công tác quản lý nhà nước không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh Bộ Công Thương đã chủ động rà soát, đề xuất kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tiếp tục giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính được bàn giao; đồng thời bảo đảm hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và đầu mối tiếp nhận hồ sơ hoạt động liên tục, thông suốt.

Ông Hoài cũng đề nghị các Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh theo chỉ đạo tại Văn bản số 9272/VPCP-TCCV ngày 11/9/2026; đề nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm chỉ đạo và Bộ Nội vụ tham mưu phương án điều chỉnh biên chế tương ứng, hướng dẫn các địa phương về tổ chức bộ máy khi điều chuyển chức năng, nhiệm vụ.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết việc chuyển giao nhằm đảm bảo nguyên tắc một việc do một cơ quan đảm nhiệm xuyên suốt, từ nghiên cứu, khảo sát, điều tra trữ lượng đến chế biến sâu và xuất khẩu. Trong thời gian qua, hai Bộ đã chủ động phối hợp, thống nhất phương án bàn giao, sẵn sàng triển khai ngay khi có quyết định.

Ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khẳng định Cục sẽ tiếp tục ổn định tổ chức, đảm bảo hoạt động quản lý địa chất, khoáng sản thông suốt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển cơ sở dữ liệu và tăng cường quản lý, góp phần bảo đảm an ninh tài nguyên, an ninh nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

Đại diện hai Bộ đã ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, ghi nhận kết quả phối hợp và thống nhất giữa các cơ quan, đảm bảo các nhiệm vụ quản lý được tiếp nối, triển khai thông suốt trong thời gian tới./.

Theo Nghị định 351/2026/NĐ-CP, Bộ Công Thương có 21 đơn vị gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng bộ; Cục Năng lượng-Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương và Tạp chí Công Thương.