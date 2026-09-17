TP Hồ Chí Minh trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm tạo trợ lực giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là xây dựng và phát triển hệ sinh thái tận dụng các FTA theo hướng đồng bộ, hiệu quả; phát huy vai trò kiến tạo, điều phối của Nhà nước cùng sự tham gia tích cực của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Thông qua việc gia tăng hiệu quả khai thác các FTA, Thành phố hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại, logistics và hội nhập kinh tế quốc tế của khu vực.

Để thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung chính gồm lồng ghép mục tiêu hội nhập; tăng cường tư vấn và đào tạo; kết nối thị trường; nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cụ thể, để đưa nội dung hỗ trợ tận dụng FTA vào các định hướng phát triển chung, thành phố đưa các mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp khai thác FTA vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Thành phố.

Để nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên sâu và năng lực thực thi cho các doanh nghiệp, Thành phố tổ chức các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước nhằm cung cấp thông tin thị trường, rào cản kỹ thuật và tư vấn kiến thức thực chiến cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm thúc đẩy giao thương, mở rộng kênh phân phối và tìm kiếm đối tác quốc tế mới, Thành phố đẩy mạnh tư vấn, kết nối giao thương (B2B), tổ chức Không gian triển lãm chung của Thành phố Hồ Chí Minh tại các hội chợ quốc tế; hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi mô hình sản xuất xanh, tuần hoàn.

Nhằm hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng chuẩn sản phẩm và phát triển logistics, Thành phố rà soát, lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiềm năng để hỗ trợ bằng ngân sách, thúc đẩy các mô hình liên kết chuỗi giá trị "Sản xuất - Chế biến - Logistics - Tiêu thụ."

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện.

Một góc Khu công nghiệp VSIP (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) chủ trì các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương quốc tế và tư vấn thị trường…

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030, nhằm nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), đồng thời quảng bá hình ảnh, vị thế và môi trường đầu tư của Thành phố đến cộng đồng quốc tế..

Nội dung trọng tâm của kế hoạch là Xây dựng hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp để hỗ trợ thực thi hiệu quả các FTA.

Nội dung truyền thông tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng; quảng bá môi trường đầu tư, các dự án chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, khu thương mại tự do và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh truyền thông về hội nhập trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, môi trường và phát triển bền vững; quảng bá thương hiệu "Thành phố Hồ Chí Minh - Đô thị toàn cầu" năng động, sáng tạo, nghĩa tình; đồng thời giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, kinh tế ban đêm, công nghiệp văn hóa và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố./.

Top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về điểm số FTA Index 2025 Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực thi các Hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 (FTA Index 2025) được Bộ Công Thương tổ chức ngày 18/8/2026 tại Hà Nội.