Giá vàng trong nước giảm, thương hiệu SJC lùi về ngưỡng 145,8 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17/9), giá vàng trong nước đi xuống. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 9 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý được giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 700.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn sáng nay có những điều chỉnh khác nhau. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng giảm 700.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 142,8-146,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, hiện giao dịch ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.288 USD/ounce, đi ngang so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 10,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng với mức khác nhau. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.775-26.185 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng/USD; VietinBank giao dịch ở mức 25.782-26.227 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 27 đồng/USD so với chốt phiên trước.

BIDV niêm yết ở mức 25.805-26.185 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng/USD. Eximbank giao dịch ở mức 25.830-26.190 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng/USD so với chốt phiên trước./.

Giá vàng SJC đi ngang, giao dịch ở ngưỡng 145,3 triệu đồng mỗi lượng Trong khi giá vàng thế giới giảm về dưới mốc 4.300 USD/ounce, thị trường vàng trong nước sáng nay khá trầm lắng khi một số thương hiệu chưa có sự điều chỉnh giá bán.