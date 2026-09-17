Khánh Hòa ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài nhưng không quá 200 triệu đồng/doanh nghiệp tham gia.

Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành.

Nghị quyết được áp dụng đối với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình; doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam và cơ quan được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm quản lý.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm kết hợp nguồn ngân sách được hỗ trợ với các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm triển khai chương trình.

Theo Nghị quyết, trường hợp tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam, mức hỗ trợ tối đa 100% kinh phí, không quá 20 triệu đồng/doanh nghiệp.

Đối với các đoàn xúc tiến thương mại ở nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/doanh nghiệp khi xúc tiến tại khu vực châu Á; 60 triệu đồng/doanh nghiệp tại châu Âu, châu Phi, châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu đồng/doanh nghiệp tại Trung Mỹ và Mỹ Latinh.

Tỉnh cũng hỗ trợ hoạt động tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Khánh Hòa xúc tiến thương mại, trong đó hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại tại tỉnh tối đa 4 ngày 3 đêm cho một người thuộc tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với thị trường trong nước, tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm, tối đa 10 triệu đồng/đơn vị; hỗ trợ 70% kinh phí tổ chức các đợt bán hàng, phiên chợ hàng Việt, tối đa 105 triệu đồng/đợt.

Hoạt động giao thương, kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại các địa phương khác được hỗ trợ 100% chi phí, với mức tối đa 70 triệu đồng/đợt tại khu vực phía Bắc và 50 triệu đồng/đợt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá được hỗ trợ tối đa 100% chi phí, nhưng không quá 95 triệu đồng/chuyên đề; hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia, thiết kế và phát triển sản phẩm được hỗ trợ tối đa 100% kinh phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/đơn vị tham gia.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường điện tử, mức hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện, bao gồm: xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa trên sàn thương mại điện tử; tham gia, tổ chức hội chợ, triển lãm trực tuyến; kết nối giao thương, livestream giới thiệu sản phẩm; tổ chức đào tạo, tập huấn trên môi trường điện tử.

Đối với hoạt động đưa hàng Việt đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tỉnh hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 150 triệu đồng/phiên chợ. Riêng các phiên chợ đưa hàng Việt ra hải đảo, mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/phiên chợ.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo, tập huấn về xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, kỹ năng kinh doanh, phát triển mạng lưới phân phối, xuất khẩu, thương mại điện tử và hoạt động thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện./.

Xúc tiến thương mại kiến tạo thị trường đưa hàng Việt vươn xa GoGlobal tập trung vào cung cấp thông tin thị trường, tư vấn việc thâm nhập, hỗ trợ pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối mở rộng kênh phân phối và đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số.