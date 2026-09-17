Thị trường bánh Trung Thu Hà Nội ghi nhận sức mua chậm dù giá bán tăng nhẹ

Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu 2026 (Rằm tháng 8 Âm lịch, tức ngày 25/9 Dương lịch), thị trường bánh Trung Thu tại Hà Nội vẫn ghi nhận sức mua chậm và không khí mua sắm còn trầm lắng.

Ngay từ đầu tháng 9, nhiều điểm bán bánh Trung Thu đã mở cửa trên các tuyến phố như Bà Triệu, Phố Huế, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Cừ... Ngoài các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Maison, Hữu Nghị, Bibica, nhiều tiệm bánh và các thương hiệu như Bảo Phương, Phương Soát... cũng phát triển các sản phẩm nhãn hàng riêng.

Qua khảo sát các chủ cửa hàng đều cho rằng dù chi phí nguyên liệu, nhân công và bao bì có sự gia tăng, nhưng giá bán các loại bánh năm nay nhìn chung giữ mức ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ so với năm ngoái.

Cụ thể, các loại bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm, trứng muối... loại 150g có giá từ 65.000-80.000 đồng/chiếc; bánh dẻo từ 60.000-75.000 đồng/chiếc; bánh dành cho trẻ em khoảng 60.000 đồng/chiếc. Một số sản phẩm mới tăng nhẹ khoảng 3.000-5.000 đồng/chiếc. Các dòng bánh cao cấp có giá trên 100.000 đồng/chiếc tùy loại.

Năm 2026, thương hiệu Kinh Đô ra mắt hơn 80 sản phẩm bao phủ các phân khúc. Dù chịu áp lực chi phí đầu vào, doanh nghiệp chỉ điều chỉnh giá tăng trung bình khoảng 2-3%, riêng các sản phẩm dòng Trăng Vàng hầu hết giữ nguyên giá bán, dao động từ 600.000 đồng đến 1,35 triệu đồng/hộp.

Thương hiệu Bibica đưa ra các dòng bánh truyền thống có giá từ 51.000-130.000 đồng/chiếc; các hộp quà tặng cao cấp có giá từ 380.000 đồng đến 2,6 triệu đồng/hộp. Do chi phí sản xuất tăng, Bibica điều chỉnh tăng khoảng 2.000-3.000 đồng/bánh so với năm ngoái. Bibica cũng bổ sung các vị mới như bánh sen vàng xoài dẻo giá từ 65.000-102.000 đồng/chiếc tùy trọng lượng và số lượng trứng muối.

Trên các sàn thương mại điện tử, mẫu mã bánh Trung Thu rất đa dạng cùng dịch vụ giao hàng nhanh. Tuy nhiên, sức mua trực tuyến cũng chưa có biến động lớn, người tiêu dùng chủ yếu dừng ở việc tham khảo và so sánh giá. Để tăng thêm sự lựa chọn cho khách mua lẻ, một số doanh nghiệp áp dụng hình thức bán theo khối lượng đối với các loại bánh như đậu đỏ mochi chà bông trứng muối, hạt sen mochi chà bông trứng muối...

Sự thưa vắng của thị trường năm nay chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu tiêu dùng và sự phân hóa trong quyết định chi tiêu. Khách hàng có xu hướng chọn mua bánh lẻ có giá vừa phải để gia đình thưởng thức. Các bộ hộp quà tặng đắt tiền chủ yếu mới dừng ở việc xem mẫu và hỏi mức chiết khấu. Ngoài ra, phân khúc bánh hộp cao cấp làm quà biếu giảm do các cơ quan, đơn vị thắt chặt chi tiêu.

Nói về thói quen tiêu dùng của gia đình, chị Trần Thu Hà (phường Cửa Nam, Hà Nội) cho biết, năm nay chị mua bánh biếu bố mẹ và chỉ mua bánh để thắp hương Rằm tháng Tám. Còn lại, những lúc thích ăn, chị cũng chỉ mua 1, 2 chiếc bánh vị truyền thống hương cốm, hoặc thập cẩm để thưởng thức. Không ít loại bánh cao cấp đắt tiền có mẫu mã đẹp, đóng hộp rất sang trọng tuy nhìn bắt mắt nhưng vị bánh lại không hợp với người tiêu dùng.

Sản xuất bánh Trung Thu ở doanh nghiệp tư nhân Anh Dương, xã Đông Hội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Đánh giá về thị trường, chị Ngọc Thu, nhân viên Bánh mứt kẹo Hà Nội, trên phố Bà Triệu cho biết, gần tháng nay cửa hàng luôn có khách đến mua, tuy nhiên so với năm ngoái sức mua giảm, giá cả về cơ bản cũng không tăng đáng kể mặc dù giá nguyên liệu, nhân công... đều tăng so với năm ngoái. Năm trước, lượng đơn đặt hàng từ cả nhóm khách hàng cá nhân doanh nghiệp đều khá dồi dào thì năm nay sụt giảm đáng kể. Khách đến mua lẻ là chính.

Đại diện cơ sở bánh truyền thống Bảo Phương (phố Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ, dù hơn tuần nữa đến Tết Trung Thu, tuy vẫn có lượng khách đến mua, nhưng lượng mua không nhiều, tâm lý người dân có xu hướng chờ sát ngày mới mua. Trước đây, khách thường mua cả hộp thậm chí vài hộp để biếu hoặc thắp hương, còn hiện nay nhiều người chỉ mua 1 hộp hoặc 1-2 chiếc để ăn, thưởng thức dịp Trung Thu.

Trái ngược với cảnh sức mua chậm trên các tuyến phố, kênh bán lẻ hiện đại lại có tăng trưởng. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị BRGMart cho biết, thị trường hàng hóa phục vụ Trung Thu năm nay đang ghi nhận tín hiệu tích cực, sức mua tại BRGMart tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Bánh Trung Thu vẫn là nhóm hàng chủ lực, với mẫu mã đa dạng, hộp quà thẩm mỹ, phân khúc giá phù hợp, đáp ứng tốt cả nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng. Đáng chú ý, xu hướng mua sắm đang diễn ra sớm hơn, khi bánh Trung Thu đã xuất hiện trên thị trường từ mùng 1 tháng 7 âm lịch.

Ở phân khúc bánh Trung Thu cao cấp, các khách sạn 5 sao tại Hà Nội tung ra nhiều bộ sưu tập với mức giá phổ biến từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi hộp, một số phiên bản giới hạn có giá trên 10 triệu đồng.

Cụ thể, Sofitel Legend Metropole Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập kỷ niệm 125 năm với các mức giá từ 3,5 triệu đồng đến 10,99 triệu đồng/hộp. Sheraton Hanoi West có các bộ sản phẩm giá từ 830.000 đồng đến gần 6,9 triệu đồng. InterContinental Hanoi Landmark72 đưa ra mức giá từ 950.000 đồng đến gần 7 triệu đồng. Pan Pacific Hà Nội niêm yết bộ sưu tập giá từ 798.000 đồng/hộp.

Bộ sưu tập của InterContinental Hanoi Westlake có giá từ 1,05 triệu đồng; Meliá Hà Nội từ 988.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng; Mövenpick Hotel Hanoi Centre từ 968.000 đồng đến 1,089 triệu đồng/hộp.

Sản phẩm bánh Trung Thu cao cấp tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Ở dòng sản phẩm truyền thống lâu năm, Bánh Trung Thu Bảo Phương (phố Thụy Khuê) niêm yết hộp 4 bánh từ 360.000 đồng, hộp 2 bánh từ 180.000 đồng và bánh lẻ bán khoảng 90.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, bánh Trăng Vàng của Kinh Đô năm 2026 có giá từ khoảng 600.000 đồng đến 1,35 triệu đồng/hộp, tùy bộ sản phẩm.

Như vậy, khoảng cách giá giữa các phân khúc trên thị trường khá lớn. Người mua có thể lựa chọn bánh truyền thống với giá vài chục nghìn đồng một chiếc, hộp bánh phổ thông vài trăm nghìn đồng, các dòng quà tặng thương hiệu từ khoảng 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, hoặc những bộ bánh khách sạn cao cấp có giá vài triệu đồng./.

Thị trường bánh Trung thu vào cao điểm, ưu tiên sản phẩm giá vừa phải Xu hướng người tiêu dùng ưu tiên những sản phẩm có giá vừa phải buộc các doanh nghiệp phải tính toán giữ giá trước sức ép chi phí đầu vào, và đưa thêm nhiều hương vị mới để tạo sức hút.