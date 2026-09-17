Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng E10 có giá mới là 25.139 đồng

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15 giờ hôm nay (17/9).

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 25.139 đồng/lít (tăng 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 497 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.636 đồng/lít (tăng 1.397 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít (tăng 1.460 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg (tăng 1.039 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan quản lý quyết định chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng sinh học 1.250 đồng/lít; dầu diesel 2.000 đồng/lít; dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Cùng với đó, liên Bộ Công Thương-Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu./.

Thủ tướng chủ trì họp về dự thảo nghị định mới liên quan kinh doanh xăng dầu Sáng 11/9/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.