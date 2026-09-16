Sáu nền kinh tế lớn nhất ASEAN tăng trưởng 4,8% mỗi năm giai đoạn 2026-2035

Theo báo cáo do Bain & Company, DBS Bank và Vriens & Partners công bố ngày 16/9, sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình 4,8% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035.

Động lực tăng trưởng đến từ đầu tư nước ngoài, quá trình công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng, cùng với năng suất được cải thiện nhờ ứng dụng công nghệ. Tiêu dùng trong nước ổn định và cơ cấu dân số thuận lợi tại một số nước cũng sẽ hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, triển vọng giữa các nước có sự khác biệt. Khả năng chống chịu trước các cú sốc sẽ phụ thuộc nhiều vào sức mạnh thể chế, an ninh năng lượng và mức độ sẵn sàng về công nghệ.

Việt Nam được dự báo tiếp tục dẫn đầu khu vực về tăng trưởng, trong khi Thái Lan có tốc độ tăng trưởng thấp hơn các nước còn lại.

Indonesia, Philippines và Thái Lan có thể chịu tác động lớn hơn trong kịch bản bất lợi, còn Malaysia, Singapore và Việt Nam có thể tăng trưởng tốt hơn nếu điều kiện thuận lợi.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực cũng tăng mạnh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được điều chỉnh và cơ cấu các nhà đầu tư thay đổi.

Singapore được đánh giá là nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt nhất khu vực nhờ thị trường tài chính phát triển, nguồn lực tài chính dồi dào và vị thế là một trung tâm kinh doanh đáng tin cậy. Singapore cũng là trung tâm tài chính của khu vực, góp phần thúc đẩy đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á./.

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