ASEAN+3 ở vị thế tốt hơn để vượt qua cú sốc năng lượng

Ngày 6/4, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã công bố báo cáo thường niên Triển vọng Kinh tế Khu vực ASEAN+3 (AREO) năm 2026, theo đó dự báo tăng trưởng khu vực đạt 4% trong cả năm 2026 và 2027.

Theo Nhà kinh tế trưởng của AMRO, ông Dong He, khu vực ASEAN+3 bước vào năm 2026 với vị thế mạnh mẽ, nhưng cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm thay đổi cán cân rủi ro theo hướng tiêu cực.

Tuy nhiên, khu vực này đang ở vị thế tốt hơn so với các giai đoạn trước đây để vượt qua cú sốc năng lượng, thể hiện ở việc các nền kinh tế của khu vực sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và ít phụ thuộc hơn vào dầu mỏ, bước vào giai đoạn này với lạm phát thấp, và hầu hết đều giữ được không gian chính sách đáng kể để ứng phó.

Báo cáo AREO cho biết ASEAN+3 đã tăng trưởng 4,3% trong năm 2025, cao hơn nhiều so với mức 3,8% được dự báo ngay sau cú sốc thuế quan “Ngày Giải phóng” của Mỹ tháng 4/2025.

Hoạt động kinh tế vẫn hiệu quả do nhu cầu nội địa ổn định, xuất khẩu tăng mạnh - được thúc đẩy bởi nhu cầu bán dẫn do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt - đầu tư bền vững và sự tăng cường liên kết kinh tế nội vùng.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, báo cáo AREO 2026 dự báo lạm phát chung sẽ tăng từ 0,9% năm 2025 lên 1,4% năm 2026 và 1,5% năm 2027.

Tác động của xung đột Trung Đông đối với khu vực sẽ phụ thuộc vào thời gian cuộc chiến kéo dài và chính sách của các nước. Nếu chiến tranh leo thang, cú sốc có thể lan rộng và dai dẳng hơn, vượt ra ngoài thị trường năng lượng và ảnh hưởng đến đầu vào công nghiệp, hậu cần, giá lương thực, du lịch và kiều hối. Mức độ tác động cũng phụ thuộc vào tính linh hoạt trong chính sách của các nước.

Theo ông Dong He, các ngân hàng trung ương nên duy trì điều kiện thị trường ổn định và ổn định tài chính, và hành động dứt khoát nếu các cú sốc về nguồn cung dẫn đến lạm phát kéo dài. Về phía tài chính công, chính phủ nên ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời tránh các biện pháp trên diện rộng có thể làm tăng lạm phát hoặc làm suy yếu tính bền vững tài chính.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự chuyển đổi cấu trúc cơ bản làm nền tảng cho khả năng phục hồi của khu vực. Trong hai thập kỷ qua, ASEAN+3 đã trở nên gắn kết hơn với khu vực, với các mạng lưới sản xuất dày đặc và liên kết chặt chẽ hơn, cùng với sự dịch chuyển quyết định hướng tới các nguồn cầu nội vùng.

Tỷ trọng xuất khẩu giá trị gia tăng của khu vực sang Mỹ đã giảm từ khoảng 1/3 xuống còn 20%, trong khi tỷ trọng được tiêu thụ trong khu vực đã tăng lên gần 30%. Tăng cường hợp tác khu vực, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và đảm bảo dòng chảy thương mại và đầu tư mở sẽ là điều cần thiết để duy trì sự chuyển đổi cấu trúc này và tăng cường khả năng phục hồi.

ASEAN+3 hiện là thị trường lớn nhất thế giới, chiếm 28% tổng nhu cầu cuối cùng toàn cầu./.

