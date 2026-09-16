VietnamPrintPack 2026: Đưa công nghệ mới vào ngành in và bao bì Việt Nam

Ngày 16/9, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Yorkers Exhibition Service Vietnam đã tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ 24 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành in ấn và đóng gói bao bì tại Việt Nam (VietnamPrintPack 2026).

Triển lãm năm nay, quy tụ 800 gian hàng của 300 đơn vị triển lãm đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đồng thời, triển lãm tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân kết nối chuỗi cung ứng, giới thiệu các giải pháp đột phá về tự động hóa, công nghệ in kỹ thuật số, đóng gói thông minh tích hợp RFID và nguyên vật liệu bền vững nhằm nâng tầm giá trị cho ngành công nghiệp sản xuất Việt Nam.

Ông Phạm Đăng Khánh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD cho biết, tham gia VietnamPrintPack 2026, khách tham quan chuyên ngành sẽ được chứng kiến trực tiếp sự vận hành của các dây chuyền sản xuất tiên tiến. Trong đó, có thể kể đến: máy móc và thiết bị in ấn kỹ thuật số hiện đại; dây chuyền đóng gói và xử lý bề mặt; công nghệ in nhãn thông minh và ứng dụng RFID; nguyên vật liệu xanh và vật tư ngành in;…

Nhà sản xuất Việt trưng bày dây chuyền sản xuất hiện đại tại VietnamPrintPack 2026. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Dòng, Chủ tịch Hội In Việt Nam (VPA), ngành in và bao bì Việt Nam đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, đó là làn sóng dịch chuyển sản xuất và sự gia tăng của nguồn vốn FDI (đặc biệt là các doanh nghiệp FDI có năng lực tài chính mạnh và ứng dụng công nghệ hiện đại) đang tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt ngay tại thị trường nội địa.

Chi phí sản xuất trung bình của các doanh nghiệp nội hiện cao hơn khoảng 15% so với khối FDI, trong khi gần 80% doanh nghiệp trong nước vẫn phụ thuộc vào công nghệ truyền thống và đối mặt với nguy cơ tụt hậu.

Ngoài ra, việc thắt chặt những tiêu chuẩn xanh từ thị trường Mỹ và EU đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận đa dạng chứng nhận quốc tế, cũng như hàng loạt tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội và an ninh chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh này, VietnamPrintPack 2026 có thể xem như một "trạm sạc" công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thiết bị tiên tiến, giảm chi phí vận hành và thoát khỏi bẫy gia công giá rẻ.

Trong khuôn khổ VietnamPrintPack 2026 diễn ra từ nay đến ngày 19/9, Ban tổ chức còn phối hợp cùng các hiệp hội chuyên ngành trong và ngoài nước tổ chức chuỗi tọa đàm chuyên ngành: Định hình tương lai ngành in và bao bì; Diễn đàn ngành in Thành phố Hồ Chí Minh 2026; Hội tahro chinh phục thị trường toàn cầu bằng bao bì bền vững;…

Vietnam PrintPack 2026 không chỉ đơn thuần là một sự kiện kết nối thương mại, mà còn là bệ phóng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp với cộng đồng nhà cung ứng thiết bị quốc tế, nâng cấp máy móc, đón đầu xu hướng AI và tự động hóa, từ đó gia tăng sức cạnh tranh trên trường toàn cầu./.

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