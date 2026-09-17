Tăng cường hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam và Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Xekong, Nam Lào của Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng, chiều 16/9 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân tỉnh Xekong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Xekong Bounlai Boutthi đã tiếp đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Xekong Bounlai Boutthi đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam nói chung, cũng như giữa tỉnh Xekong và thành phố Đà Nẵng nói riêng; cho biết thời gian qua, hai địa phương đã tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, thương mại và đầu tư.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ vật chất, kinh phí giúp Xekong phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và tỉnh Xekong. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hướng tới hợp tác lâu dài, tỉnh Xekong đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân vùng biên giới; phối hợp thực hiện Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thu mua nông sản và mở rộng trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trên các lĩnh vực.

Về phần mình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác; nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các văn bản pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình; đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; đồng thời thành lập các tổ công tác phối hợp khảo sát thực địa, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đã trao tặng tỉnh Xekong 700 triệu đồng nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Xekong lần này, Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng đã đến thăm gia đình đồng chí Bonhon-Levietmuong, nguyên lãnh đạo tỉnh Xekong, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đồng chí trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng cũng đến thăm Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Xekong và Hội người Việt Nam tỉnh Xekong. Tại Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Xekong, Giám đốc Trung tâm Kinoy Vongsettha cho biết Trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh, được khởi công xây dựng năm 2017 và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2018 bằng nguồn vốn viện trợ của thành phố Đà Nẵng.

Đây là cơ sở quan trọng trong việc giảng dạy tiếng Việt cơ bản cho cán bộ các sở, ngành, học sinh, sinh viên chuẩn bị sang Việt Nam du học và người dân có nhu cầu.

Lãnh đạo thành phố trao tặng 100 triệu đồng cho Hội người Việt Nam tỉnh Xekong. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng biểu dương những kết quả mà Trung tâm Tiếng Việt tỉnh Xekong đạt được dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Xekong; nhấn mạnh thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy và học tập tại trung tâm.

Thăm Hội người Việt Nam tỉnh Xekong, Chủ tịch Hội Trần Đình Hải cho biết Hội người Việt Nam tỉnh Xekong được thành lập từ năm 2005, bà con kiều bào luôn chấp hành tốt pháp luật nước sở tại và luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đã thăm hỏi đời sống, tâm tư nguyện vọng của bà con kiều bào và trao tặng Hội người Việt Nam tỉnh Xekong 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội./.

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