Giới chức Mỹ đánh giá cao đà phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước

Ngày 16/9, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Mỹ, bà Allison Hooker đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), do Đại sứ quán tổ chức tối 16/9 giờ địa phương tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Washington D.C, bà Hooker nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Mỹ là minh chứng cho nỗ lực hòa giải, khép lại quá khứ và cùng hướng tới tương lai hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Hooker cho biết Mỹ và Việt Nam tiếp tục phối hợp trong nhiều lĩnh vực quan trọng, gồm khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn và vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, hợp tác an ninh, phát triển kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bà cũng ghi nhận sự phát triển của hợp tác về công nghệ, đầu tư và hàng không-vũ trụ giữa hai nước; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong giai đoạn quan hệ hai nước được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.

Các đại biểu chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) tại Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tham dự lễ kỷ niệm, ngoài Thứ trưởng Allison Hooker, phía Mỹ còn có Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre; Trợ lý Đại diện Thương mại phụ trách Đông Nam Á và Thái Bình Dương Sarah Ellerman; Thượng nghị sỹ Steve Daines; các Hạ nghị sỹ Seth Moulton và Abraham Hamadeh; Giám đốc Sở Ngoại vụ bang Maryland Susan Lee; cùng đại diện các cơ quan Chính phủ, Quốc hội Mỹ, đoàn ngoại giao, giới học giả, doanh nghiệp, cựu chiến binh, bạn bè Mỹ và quốc tế, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Quốc khánh 2/9 và chặng đường 81 năm bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước.

Từ một quốc gia từng chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và nghèo đói, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, với GDP vượt 500 tỷ USD; và hiện đang tự tin bước vào giai đoạn phát triển và hiện đại hóa mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu khai mạc. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh 31 năm bình thường hóa quan hệ là hành trình đặc biệt, trong đó hai cựu thù đã vượt qua khác biệt, hàn gắn quá khứ, xây dựng lòng tin và phát triển quan hệ đối tác trên cơ sở lợi ích chung.

Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ tiếp tục đạt tiến triển thực chất trên cả 10 trụ cột, với hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển.

Đại sứ khẳng định Đối tác Chiến lược Toàn diện là tài sản quý báu được bồi đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp với tầm nhìn dài hạn, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Đại sứ khẳng định Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời mong đợi được đón các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Phú Quốc trong Năm APEC 2027.

Thượng nghị sỹ Steve Daines đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong hơn ba thập kỷ qua. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Về phần mình, Thượng nghị sỹ Steve Daines đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Mỹ trong hơn ba thập kỷ qua.

Chia sẻ ấn tượng từ chuyến thăm Việt Nam năm 2025, Thượng nghị sỹ Daines nhấn mạnh tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Ông bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển, thịnh vượng của Việt Nam và khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Hạ nghị sỹ Seth Moulton bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với đất nước và con người Việt Nam sau nhiều lần thăm Việt Nam. Là một cựu quân nhân Mỹ, ông đánh giá cao sự kiên cường, tinh thần hòa giải và lòng bao dung của nhân dân Việt Nam trong việc vượt qua quá khứ chiến tranh để xây dựng quan hệ hữu nghị với Mỹ.

Hạ nghị sỹ Moulton ghi nhận vai trò của các cựu chiến binh và các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, trong đó có các Thượng nghị sỹ John McCain và John Kerry, đối với tiến trình hàn gắn và phát triển quan hệ hai nước.

Hạ nghị sỹ Seth Moulton bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với đất nước và con người Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Hạ nghị sỹ Moulton khẳng định Việt Nam và Mỹ hiện là bạn bè, đối tác, cùng hợp tác nhằm xây dựng tương lai an ninh và thịnh vượng hơn thông qua thương mại, trao đổi giáo dục, giao lưu văn hóa và duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Hạ nghị sỹ Abraham Hamadeh chúc mừng Quốc khánh lần thứ 81 của Việt Nam và đánh giá cao đà phát triển nhanh chóng của quan hệ Việt Nam-Mỹ, đặc biệt về kinh tế, thương mại, ngoại giao, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông ghi nhận các hoạt động kết nối giữa Việt Nam với bang Arizona, trong đó có hợp tác giữa Đại học Bang Arizona và Đại học VinUni; bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, cơ sở giáo dục và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Hạ nghị sỹ Abraham Hamadeh đã trao tặng Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng văn bản ghi nhận được đưa vào Kỷ yếu Quốc hội (Congressional Record) của Hạ viện Mỹ, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và khi Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Mỹ.

Hạ nghị sỹ Abraham Hamadeh trao tặng Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng văn bản về Việt Nam được đưa vào Kỷ yếu Quốc hội (Congressional Record) của Hạ viện Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Văn bản ghi nhận những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đối với việc củng cố quan hệ Việt Nam-Mỹ, mở rộng kết nối giữa các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, giới học giả và doanh nghiệp hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Mỹ.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trân trọng cảm ơn các cơ quan Chính phủ, Quốc hội Mỹ, đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế, đặc biệt là các Đại sứ và bạn bè ASEAN, cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam, góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác Việt Nam-Mỹ.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ An Trần, Quốc Đăng, Andrew Wells-Đặng và Bá Tân đã góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa cùng ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, đồng thời tạo thêm không khí vui tươi, thân tình của buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, hữu nghị và ấm áp, thể hiện sự quan tâm, tình cảm của bạn bè Mỹ, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ đối với đất nước Việt Nam; đồng thời khẳng định niềm tin vào đà phát triển tích cực, bền vững của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ./.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ với Việt Nam Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác ngày càng phát triển với Việt Nam, đặc biệt là những tiến bộ đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.