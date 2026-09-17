Hoạt động đối ngoại cấp cao: Cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tới đây, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các chuyến công tác nước ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương với các nước.

Đây được xem là bước hiện thực hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp quốc gia, tạo nền tảng để VN phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập quốc tế.

Củng cố quan hệ chính trị với các nước

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc sẽ sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 21/9.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả trên tất cả lĩnh vực.

Đêm nghệ thuật thăng hoa của tình hữu nghị Việt-Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ngày 9/1/2026 tại Thủ đô Viêng Chăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố với độ tin cậy cao. Hai bên duy trì truyền thống trao đổi cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng-an ninh, tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển tích cực. Trong đó hai bên đang đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông nhằm gắn kết hai nền kinh tế, cũng như tăng cường hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân hợp tác giữa các địa phương, nhất là các vùng biên giới tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian qua.

Trong thời gian thăm Lào, hai Phó Thủ tướng Thường trực sẽ có cuộc hội đàm. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc sẽ có hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của Lào.

Cùng thời gian này, từ ngày 21 đến 30/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu thăm ba nước Bắc Âu và Đông Âu gồm Phần Lan, Na Uy và Lithuania.

Tại Phần Lan, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Hợp tác Chiến lược đã được nâng cấp từ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Phần Lan từ từ tháng 10 năm ngoái.

Hợp tác nghị viện hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, thực hiện công tác giám sát và duy trì hợp tác tại các diễn đàn hợp tác nghị viện đa phương…

Hiện có khoảng 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan, cùng sự hoạt động tích cực của Trường Quốc tế Việt Nam-Phần Lan.

Về quan hệ giữa Việt Nam-Na Uy, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước vừa ký ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh (tháng 4/2026), mở ra triển vọng hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, kinh tế biển và phát triển bền vững. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Na Uy trong ASEAN.

Việt Nam-Na Uy vừa ký ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh ngày 17/4/2026. (Ảnh: Vietnam+)

Đáng chú ý, tháng 7/2026 vừa qua, Việt Nam và Khối EFTA (mà Na Uy là thành viên) đã hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), tiếp tục tạo động lực để mở hợp tác đầu tư và thương mại song phương.

Tại Lithuania, quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ổn định và phối hợp tại các diễn đàn đa phương (ASEAN-EU, Liên Hợp Quốc). Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận về năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế số và Thư ý định đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Dự kiến tại cả ba nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh sẽ có các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội nước sở tại và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao.

Đổi mới tư duy đối ngoại

​Triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều các hoạt động đối ngoại cấp cao. Ở chiều ngược lại, vừa qua, Việt Nam cũng đã đón rất nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước sang thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mới đây, chuyến thăm của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 và diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cũng như trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.

Với vai trò đặc biệt của Nhà vua và Hoàng gia trong đời sống tinh thần, lịch sử và văn hóa của Thái Lan, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa là ngoại giao cấp Nhà nước mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với giao lưu và gắn kết giữa nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoàng gia, Nhà nước và nhân dân Thái Lan đối với Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết những hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả bình diện song phương và đa phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Việc triển khai thành công các hoạt động đối ngoại vừa qua chính là để cụ thể hóa được đường lối đối ngoại rộng mở, độc lập, tự chủ, tự cường và hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Điều này cũng phản ánh sự đổi mới tư duy trong hoạt động đối ngoại. Rõ nét nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định và nâng tầm vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại, qua đó đối ngoại phục vụ hiệu quả, thiết thực những mục tiêu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đối ngoại và hợp tác quốc tế phải tạo ra nguồn lực và năng lượng để phát triển đất nước, kiến tạo được sức mạnh quốc gia. Bên cạnh đó, đối ngoại còn thể hiện rõ nội hàm tự chủ chiến lược trong từng chuyến thăm cũng như phải dự án hóa được những thỏa thuận, cam kết thành những sản phẩm cụ thể và hiệu quả, thiết thực cho cả Việt Nam và cho cả các đối tác.

“Đặt trong tổng thể đó, nhìn lại tất cả các hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua có thể thấy đổi mới tư duy này không chỉ trong đường lối mà còn đổi mới tư duy trong thực tế, trong hành động,” bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói thêm rằng sau mỗi một hoạt động đối ngoại cấp cao, với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam, điều quan trọng là cần phải cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và dự án phục vụ cho lĩnh vực của mình, cho ngành của mình và cho địa phương của mình./.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam Chuyên gia Chinappi nhận định chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam.