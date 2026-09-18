Nông dân Đà Lạt “nhàn nhã” nhờ ứng dụng nông nghiệp thông minh

Nhờ ứng dụng sản xuất nông nghiệp thông minh, nhà vườn ở phố núi Đà Lạt - thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao của cả nước ngày càng “nhàn nhã”, không còn cảnh chân lấm tay bùn, cả ngày bám mặt với vườn rau, vườn hoa như trước đây.

Làm vườn từ xa

Dù có hơn 6 sào (1.000 m2/sào) nhà kính trồng dâu tây, rau các loại nhưng anh Đinh Tiến Đăng (nhà vườn ở Tổ dân phố Tự Tạo, phường Xuân Trường – Đà Lạt) vẫn rất thảnh thơi.

Bởi mọi việc chăm sóc, tưới cây, bón phân… cho cây đều được xử lý bằng hệ thống IoT (mạng lưới Internet vạn vật) thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính.

Theo anh Đăng, trung bình mỗi sào nhà kính đều được lắp đặt một bộ cảm biến, ghi nhận độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng trong vườn theo thời gian thực rồi truyền dữ liệu lên đám mây. Sau khi tổng hợp dữ liệu từ môi trường thực tế, “nó” sẽ quyết định phân phối nước tưới, phun sương giữ ẩm, bật hệ thống quạt gió hay kéo màn lưới che nắng để đem lại giải pháp phù hợp nhất cho cây sinh trưởng.

“Tôi đã áp dụng hệ thống thông minh này gần 8 năm nay để trồng dâu tây, cà chua, ớt và một số loại rau ăn lá. Hệ thống có thể giúp cài đặt một quy trình hoàn toàn tự động chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trong nhà kính. Lúc này, con người chỉ đóng vai trò đi thu hoạch, xuống giống hoặc dọn dẹp cỏ, vệ sinh sạch sẽ cho vườn” – anh Đăng chia sẻ.

Là một trong những nhà vườn tiên phong ứng dụng hệ thống thông minh trong sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Đức Huy (chủ trang trại rau ở phường Xuân Hương – Đà Lạt) cũng chẳng mấy khi phải xuống tận nhà vườn. Mọi việc theo dõi, chăm sóc cây sinh trưởng, anh đều giao cho hệ thống IoT xử lý, quyết định.

Hiện nay, trang trại của anh cũng có bước tiến mới, khi ứng dụng hệ thống điện mặt trời mini để phục vụ tưới nước, bón phân cho từng luống rau xà lách, cà chua bất kể thời gian.

Anh Huy cho biết, trong nhiều năm qua, hệ thống ngày càng được cải tiến về thuật toán, đưa ra giải pháp mới trong quy trình chăm sóc cho cây trồng. Đặc biệt với thiết bị năng lượng mặt trời mini cũng rất phù hợp với những khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo trong việc ứng dụng hệ thống thông minh vào sản xuất nông nghiệp.

Việc nghiên cứu để đơn giản hoá mọi quy trình vận hành nhằm đáp ứng cho đa dạng người sử dụng mà không cần có chuyên môn quá cao về công nghệ thông tin hay trình độ quản lý.

Theo bà Nguyễn Ngọc Chiến (công nhân trang trại rau của anh Huy), dù lớn tuổi nhưng bà vẫn gắn bó với công việc nhà nông từ nhiều năm qua. Nhờ công nghệ tự động, phần việc của bà giảm đi rất nhiều, nhất là những việc nặng nhọc, có tính chất độc hại.

“Tôi đã làm việc ở đây gần mười năm nay và thấy công việc nhẹ nhàng hơn khi có công nghệ thông minh hỗ trợ. Cùng với đó, nhờ áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn cũng giúp trang trại sạch sẽ, sản phẩm đảm bảo an toàn hơn trước khi đến tay người tiêu dùng” – bà Chiến cho biết.

Mỗi 1.000m2 nhà kính, anh Đinh Tiến Đăng (phường Xuân Trường – Đà Lạt) đều gắn một bộ cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm nhằm đảm bảo độ chính xác cao. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tiết kiệm chi phí

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 107.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 40% tổng diện tích gieo trồng; trong đó khoảng 1.200 ha ứng dụng các mô hình nông nghiệp thông minh.

Nhiều mô hình nhà kính, nhà lưới, tưới tự động, sử dụng cảm biến môi trường và nhật ký sản xuất điện tử ngày càng được áp dụng rộng rãi trong trồng rau, hoa và cây đặc sản.

Không chỉ giúp nhà vườn có thể điều khiển, chăm sóc cây từ xa, hệ thống thông minh còn giúp tiết kiệm chi phí về nhân công, phân bón, nước tưới.

Nhà vườn Đinh Tiến Đăng (phường Xuân Trường – Đà Lạt) cho biết, so với quy trình sản xuất thông thường, việc áp dụng công nghệ cao, thông minh giúp anh tiết kiệm được khoảng 70% nhân công do máy móc đã làm hết mọi việc.

Nhờ tính toán chính xác định lượng chính xác lượng nước, lượng phân bón tiêu thụ cho từng loại cây cũng giúp tiết kiệm được 30 – 50% so với sản xuất truyền thống.

Đặc biệt là những quy trình sản xuất này đều được lưu trữ trên đám mây nên có thể chia sẻ, sử dụng chung đối với các mô hình, nhà vườn tương tự. Qua đó góp phần đem lại cơ hội nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh này đến nhiều hơn nữa các nhà vườn trong và ngoài tỉnh.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), không chỉ đem lại lợi thế trước mắt, việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh còn giúp cho người nông dân lưu giữ nhật ký sản xuất hàng ngày bằng sổ tay điện tử về quá trình bỏ phân, sử dụng thuốc trừ sâu, quá trình thu hoạch.

Từ đó, mỗi sản phẩm sẽ có một hộ chiếu số, giúp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng được dễ dàng hơn để đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Lâm Đồng hiện đang dẫn đầu cả nước về ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt tỉnh còn nhiều lợi thế để mở ra cơ hội cho tỉnh xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và có thể triển khai cho người dân ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị cho cây trồng – ông Thọ nhận định.

Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, địa phương này đang tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt trong việc hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo sức lan tỏa trong thực tiễn và hướng đến phát triển bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển các mô hình ứng dụng IoT trong giám sát khí hậu, sâu bệnh, thời tiết; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trang trại, nhật ký sản phẩm điện tử cho người nông dân.

Qua đó, từng bước giúp địa phương thực hiện hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp “sinh thái - hiện đại - thông minh”, phấn đấu đạt giá trị sản xuất bình quân khoảng 250 triệu đồng/ha/năm vào năm 2030; đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu của cả nước./.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về nông nghiệp thông minh Với thế mạnh công nghệ của Hàn Quốc và tiềm năng sản xuất của Việt Nam, hợp tác trong nông nghiệp thông minh được kỳ vọng mở ra những mô hình hiệu quả, phù hợp thực tiễn và nâng cao giá trị nông sản.

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