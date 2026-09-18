Nghệ An: Mục tiêu hoàn thành kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân trước ngày 15/10

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đang tập trung xây dựng kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân hai cấp, kết nối đến tất cả Hội đồng Nhân dân xã, phường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu và từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai mô hình “kỳ họp thông minh”, “kỳ họp số”, thí điểm xây dựng kho dữ liệu số về hoạt động Hội đồng Nhân dân tại 21 xã, phường. Đến nay, việc cập nhật dữ liệu tại 21 địa phương và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản hoàn thành, tạo nền tảng để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Từ ngày 1/7/2025 đến giữa tháng 9/2026, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 158 nội dung giám sát, 40 phiên giải trình, 36 phiên chất vấn và 10 đơn thư, phản ánh, kiến nghị.

Kho dữ liệu số được xây dựng với các nhóm thông tin chủ yếu gồm nghị quyết Hội đồng Nhân dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri; đơn thư, phản ánh, kiến nghị; hoạt động giám sát; nghị quyết sau kỳ họp; nội dung chất vấn; kết luận, kiến nghị sau giám sát; các phiên giải trình, chất vấn và những nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân.

Dữ liệu được cập nhật từ ngày 1/7/2025, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất, đầy đủ và có khả năng khai thác lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết: Hội đồng Nhân dân tỉnh đang theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ từng địa phương trong quá trình xây dựng kho dữ liệu.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ, trong đó có VNPT phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách từng địa phương, kịp thời xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu và vận hành hệ thống.

Đối với 109 xã, phường còn lại, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch UBND xã, phường trực tiếp quan tâm chỉ đạo, bố trí đầu mối thực hiện, phấn đấu hoàn thành kho dữ liệu số chậm nhất ngày 15/10/2026.

Đối với 21 địa phương đã hoàn thành thí điểm được yêu cầu tiếp tục rà soát, bảo đảm dữ liệu theo 4 tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống.”

Các nghị quyết, chương trình giám sát, ý kiến và kiến nghị của cử tri phát sinh mới phải được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác, qua đó duy trì tính liên tục và giá trị khai thác của kho dữ liệu.

Việc xây dựng kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân hai cấp sẽ góp phần thay đổi phương thức quản lý, cập nhật và khai thác thông tin, tạo cơ sở để hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng hiện đại, thống nhất và hiệu quả hơn./.

An Giang: Đưa khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, mục tiêu bao trùm của An Giang là đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế 2 con số.

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