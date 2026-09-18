Sắp xếp, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ tại các vùng thiên tai, khó khăn

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và các khu vực cần sắp xếp dân cư.

Theo kế hoạch, trong tổng số hộ được bố trí có 3.686 hộ bố trí tập trung, 234 hộ xen ghép và 1.519 hộ ổn định tại chỗ.

Phân theo đối tượng, có 4.048 hộ thuộc vùng thiên tai, 1.331 hộ thuộc vùng đặc biệt khó khăn và 60 hộ tại hải đảo. Chương trình được triển khai tại 31 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị xác định ưu tiên di dời, bố trí ổn định trước đối với những trường hợp cấp bách, có nguy cơ trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân; các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Việc bố trí cũng ưu tiên hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai và các trường hợp phải di dời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tỉnh Quảng Trị đặt ra yêu cầu là việc bố trí dân cư không chỉ dừng ở di chuyển người dân đến nơi an toàn mà phải gắn với đất ở, đất sản xuất, hạ tầng thiết yếu và sinh kế lâu dài, hạn chế tình trạng tái di cư hoặc người dân quay trở lại khu vực không an toàn.

Đối với các khu vực bố trí tập trung, tỉnh từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng phù hợp với tiêu chí nông thôn mới và điều kiện thực tế.

Tại các khu dân cư tập trung, các hạng mục được hỗ trợ đầu tư gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng đất ở, khai hoang đất sản xuất, đường giao thông, thủy lợi, điện và nước sinh hoạt cùng một số công trình thiết yếu khác.

Các hộ dân thuộc diện chương trình còn được hỗ trợ di chuyển người và tài sản, khai hoang, nhà ở, lương thực trong thời gian đầu tại nơi tái định cư và nước sinh hoạt ở những nơi chưa có công trình cấp nước tập trung.

Tỉnh Quảng Trị đồng thời yêu cầu các dự án bố trí dân cư phải xác định phương án sản xuất, việc làm, đào tạo nghề hoặc sinh kế phù hợp ngay từ quá trình chuẩn bị dự án.

Các vùng dự án được hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm OCOP và các mô hình du lịch văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Nguồn lực thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia; ngân sách địa phương; nguồn xã hội hóa, nguồn lồng ghép từ các chương trình, dự án liên quan và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; hằng năm phối hợp các cơ quan, địa phương rà soát khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, nhu cầu bố trí dân cư và tham mưu điều chỉnh danh mục, thứ tự ưu tiên phù hợp với tình hình thực tế và khả năng nguồn lực.

Đáng chú ý, danh mục hiện tại phân bổ nhu cầu khá lớn tại một số địa bàn như xã Kim Phú 1.050 hộ, La Lay 453 hộ, Vĩnh Linh 471 hộ, Trường Sơn 408 hộ và Kim Điền 394 hộ. Riêng đặc khu Cồn Cỏ dự kiến bố trí, ổn định 60 hộ với 240 nhân khẩu.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát chính xác đối tượng, nhu cầu, mức độ đồng thuận của người dân, địa điểm thực hiện kế hoạch, quỹ đất và điều kiện hạ tầng, sản xuất, công ăn việc làm trước khi đề xuất dự án.

Tỉnh Quảng Trị xác định người dân thuộc diện di dời phải được cung cấp đầy đủ thông tin, tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của gia đình, bảo đảm sự đồng thuận trước khi tổ chức di dời./.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương Tính đến 8 giờ ngày 16/9, mưa lũ đã làm hơn 1.068 ha lúa, hoa màu hư hỏng, thiệt hại tại Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; 1.251 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1 nhà bị sập.

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