Từ ngày 19-27/9, nhiều nơi mưa lớn, dông mạnh, cảnh báo lũ quét, sạt lở

Thông tin về diễn biến thời tiết trong những ngày tới (từ ngày 19/9-27/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Bắc Bộ ngày 19/9 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ sáng và đêm 19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày 19/9 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa đêm và sáng có mưa rào và dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 21/9 mưa giảm dần. Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong ngày 19/9, từ chiều tối 19-21/9 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

"Các khu vực trong cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của tại các Công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt; kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê điều.

Các bộ ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).



Thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất... Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 8 giờ ngày 18/9, thiên tai làm 3 người chết do sạt lở đất sáng ngày 17/9 (xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ); 4 nhà sập (Thanh Hóa); 32 nhà hư hỏng (Ninh Bình 1, Nghệ An 4, Lào Cai 10, Phú Thọ 16, Thanh Hóa 1); 19.183 nhà bị ngập (Ninh Bình 4.787, Nghệ An 749, Hà Nội 2.644, Phú Thọ 151, Thanh Hoá 10.852), hiện các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ cơ bản nước đã rút.

Về nông nghiệp có 23.992ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại (Ninh Bình 12.121ha, Nghệ An 1.287ha, Hà Nội 4.434ha, Thanh Hoá 6.150ha), 2.616ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 1.371ha, Thanh Hoá 1.245ha); 12.357 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, thiệt hại (Nghệ An, Thanh Hoá, Lào Cai ); 1.774,62 ha nuôi thuỷ sản bị ngập, thiệt hại (Hà Nội 208ha, Phú Thọ 1,62ha, Thanh Hoá 1.565ha); 10.913m bờ bao bị sạt, hư hỏng (Hà Nội 10.895, Ninh Bình 18); 7.039m kênh mương, bờ sông, suối bị sạt lở, hư hỏng (Hà Nội 5.070m, Phú Thọ 1.889m, Thanh Hoá 80); 16 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 7, Hà Nội 6, Phú Thọ 1).

Cùng với đó, có 11 điểm sạt lở gây ách tắc trên các tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ (có 7 điểm trên các tuyến, trong đó Quốc lộ 15C có 4 điểm, Quốc lộ 217 có 3 điểm). Các địa phương đang xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, có 30 điểm ngập gây ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ (có 5 điểm trên các tuyến Quốc lộ tại Thanh Hóa, trong đó Quốc lộ 15 có 1 điểm, Quốc lộ 47 có 1 điểm, Quốc lộ 217B có 3). Hiện địa phương đã tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu khoảng 1m tại đoạn Bỉm Sơn - Đò Lèn, phải chuyển tải hành khách bằng đường bộ qua khu vực ngập nước.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại./.

Ngày 18/9: Nhiều khu vực mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh, thành Trong khoảng 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

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