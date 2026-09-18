Xét tuyển đại học 2027, bỏ cộng điểm chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi?

Bỏ cơ chế cộng điểm do các trường đại học tự quy định, chỉ giữ quy định cộng điểm đối tượng ưu tiên tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo quy chế về tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Theo quy chế hiện hành, các trường được quy định điểm cộng ưu tiên bên cạnh điểm cộng ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Điểm cộng thường được các trường áp dụng với các chứng chỉ quốc tế như IELTS…, giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên...

Do đây là quy định riêng của các trường nên mức điểm cộng giữa các trường khác nhau. Bộ Giáo dục và Đào tạo khống chế “trần” bằng quy định mức điểm cộng tối đa không vượt quá 3 điểm trên tổng điểm 30 của tổ hợp xét tuyển.

Với dự thảo quy chế mới, dự kiến từ năm 2027, việc cộng điểm này sẽ không được áp dụng.

Lý giải về điều chỉnh này, Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định dự thảo không bãi bỏ điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách và không ảnh hưởng đến xét tuyển thẳng theo quy chế.

Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Ông Thảo cho hay trên thực tế điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng khi cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Cùng một loại chứng chỉ nhưng mức quy đổi, mức cộng và tổ hợp áp dụng khác nhau giữa các trường.

Với chính sách điểm cộng này, một năng lực có thể được ghi nhận hai lần - vừa là thành phần điểm xét tuyển, vừa được cộng thêm - làm sai lệch thứ tự thí sinh.

Bên cạnh đó, ở nhóm điểm cao, chỉ một phần điểm cộng nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trúng tuyển, dù chưa chứng minh được mức điểm đó phản ánh tốt hơn khả năng học tập của chương trình.

Ông Thảo cho rằng cách xử lý phù hợp hơn là đánh giá đúng năng lực, đúng chỗ. Thí sinh có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai, hoặc dùng để chứng minh yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

Khi đó, chứng chỉ được sử dụng như một minh chứng năng lực có liên quan trực tiếp, thay vì trở thành một khoản điểm cộng ngoài thang đo.

“Nguyên tắc là một năng lực được ghi nhận một lần, theo cùng quy tắc đối với mọi thí sinh,” Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo cho biết./.

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