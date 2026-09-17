Tiếp tục cung ứng hơn 7,5 triệu sách giáo khoa, bổ sung đủ trước 30/9

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết hoàn tất việc cung cấp các bản sách in bổ sung còn thiếu trước ngày 30/9/2026.

Đơn vị này cho hay đang tiếp tục cung ứng trên 7,5 triệu bản sách giáo khoa cho các đơn vị. Tính đến ngày 16/7, số lượng các đơn vị đầu mối của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành ra địa phương là trên 224 triệu bản sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho biết dự kiến kế hoạch in bổ sung 12 triệu bản nếu có đơn đặt hàng của các địa phương.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, thống kê số lượng sách giáo khoa còn thiếu đến từng lớp, từng học sinh, từng tên sách. Kết quả cho thấy tính đến ngày 14/9, cả nước vẫn thiếu trên 3,9 triệu bản sách giáo khoa.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa xảy ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận khi đã vào năm học mới nhưng học sinh không có đủ sách để học. Có nơi, nhà trường phải photo sách hoặc phụ huynh phải in từ bản sách giáo khoa điện tử cho học sinh học tạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ; giải pháp khắc phục một số hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đủ nhanh và linh hoạt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương.

Lý giải về nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng mặc dù công tác cung ứng sách giáo khoa thường được coi là trách nhiệm chính của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng qua phân tích thực tế vận hành và các quy định pháp lý, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung năm nay xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và thực hiện sai quy trình trong công tác quản lý tại các địa phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay đơn vị này vận hành dưới mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Do vậy, đơn vị này không được phép tự ý in ấn tích trữ vượt mức quy định khi chưa có đơn đặt hàng hoặc nhu cầu xác thực, bởi nguy cơ tồn kho gánh lỗ sẽ vi phạm quy định quản lý vốn nhà nước. Thời gian đấu thầu và in cần 6–7 tháng trong khi các địa phương chậm trễ trong đặt hàng đã làm ảnh hưởng toàn bộ chuỗi cung ứng./.

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