Tây Ninh: Bảo đảm bữa trưa cho hơn 8.000 học sinh vùng biên

Hơn 8.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền tỉnh Tây Ninh sẽ được hỗ trợ tổng cộng 240.572kg gạo trong học kỳ I năm học 2026-2027.

Ngành Giáo dục và các địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện việc tiếp nhận và phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đưa chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đến đúng đối tượng, đúng định mức, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh Nguyễn Quang Thái cho biết, qua rà soát nhu cầu hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 8.027 học sinh thuộc diện được hỗ trợ tại các xã biên giới đất liền. Mức hỗ trợ là 8 kg gạo/học sinh/tháng, trong thời gian 4 tháng của học kỳ I.

Với số lượng học sinh và thời gian hỗ trợ này, tổng lượng gạo thực tế cần cấp trong học kỳ I là 240.572kg. Trong đó, 16.292kg gạo tồn từ học kỳ II năm học 2025-2026, cũng sẽ được phân bổ, sử dụng cùng nguồn gạo cấp mới để bảo đảm đủ nhu cầu cho học sinh.

Theo phụ lục phân bổ, số lượng học sinh và gạo hỗ trợ được xác định cụ thể tại 12 xã biên giới. Trong đó, xã Tân Biên có 1.257 học sinh, được hỗ trợ 40.028 kg; xã Bình Hiệp có 1.169 học sinh, được hỗ trợ 37.408 kg; xã Khánh Hưng có 919 học sinh, được hỗ trợ 29.408 kg; xã Tân Lập có 827 học sinh, được hỗ trợ 26.464 kg. Các địa bàn còn lại gồm Bến Cầu, Bình Hòa, Bình Thành, Ninh Điền, Phước Chỉ, Tân Đông, Tân Hòa và Tuyên Bình cũng đang được xác định số học sinh, định mức và lượng gạo thực tế.

Từ yêu cầu bảo đảm nguồn gạo đến đúng nơi, đúng thời điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV và 12 xã biên giới chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận. Thời gian giao nhận gạo được xác định vào ngày 21/9/2026 tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã. Các địa phương có trách nhiệm phối hợp giao nhận, lấy mẫu, lưu mẫu, ký biên bản nghiệm thu, bàn giao; sau đó bảo quản và cấp phát kịp thời cho các trường học, đồng thời kiểm tra, giám sát việc cấp phát đến học sinh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu việc tổ chức hỗ trợ gạo phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng đơn vị, từ khâu lập danh sách học sinh đến tiếp nhận, bảo quản và cấp phát. Theo đó, Ủy ban nhân dân các xã biên giới phải tổ chức lập danh sách học sinh được hỗ trợ, thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch việc tiếp nhận và cấp phát gạo tại địa phương và các cơ sở giáo dục.

Cùng với yêu cầu công khai, trách nhiệm của chính quyền cơ sở được đặt ở tính chính xác của đối tượng thụ hưởng và số lượng gạo tiếp nhận. Các xã phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý, sử dụng gạo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng định mức, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và sử dụng gạo về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Chính sách hỗ trợ không chỉ góp phần bảo đảm bữa ăn cho học sinh tại các xã biên giới mà còn thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Chính sách hỗ trợ gạo, khi được triển khai đúng đối tượng, đúng định mức và công khai, minh bạch, sẽ góp phần tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập, duy trì việc đến trường, đồng thời hỗ trợ các gia đình giảm bớt một phần chi phí trong quá trình nuôi dưỡng, chăm lo việc học của con em.

Qua đó, nguồn lực từ chính sách an sinh cũng sẽ được chuyển trực tiếp đến học sinh, góp phần củng cố điều kiện học tập và thực hiện mục tiêu bảo đảm cơ hội giáo dục bình đẳng tại các xã biên giới./.

Bữa ăn bán trú: Công khai nguồn thực phẩm, thực đơn và khay ăn hằng ngày Tây Ninh tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, đảm bảo an toàn, dinh dưỡng trong năm học mới 2026-2027.