Quảng Trị: Hỗ trợ hơn 537 tấn gạo cho học sinh vùng khó khăn, biên giới

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện Quyết định số 3846/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2026-2027 theo chính sách của Chính phủ, 12.427 học sinh thuộc diện được hưởng chính sách tại các địa bàn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, được hỗ trợ hơn 537 tấn gạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX hướng dẫn, giám sát việc tiếp nhận, cấp phát gạo tại các xã, phường có học sinh được hưởng chính sách.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường phê duyệt danh sách học sinh thuộc diện hỗ trợ tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp nhận, phân phối gạo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Nhằm tiếp tục bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh thuộc diện chính sách, nhất là học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và địa bàn còn nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo năm học 2025-2026, đồng thời đề xuất nhu cầu hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia cho năm học 2026-2027.

Qua rà soát, năm học 2026-2027, toàn tỉnh dự kiến có 23.763 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, trong đó 1.736 học sinh chưa được cấp bù gạo từ học kỳ II năm học 2025-2026. Tổng nhu cầu hỗ trợ dự kiến hơn 2.894 tấn gạo, gồm 114 tấn bổ sung cho học kỳ II năm học 2025-2026 và nhu cầu hỗ trợ cho cả năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận và cấp phát gạo được Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức thành hai đợt, vào tháng 9/2026 và tháng 3/2027.

Chính sách hỗ trợ gạo góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường, giảm áp lực cho gia đình và hạn chế tình trạng bỏ học, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới.

Trong năm học 2025-2026, tỉnh Quảng Trị đã cấp phát hơn 1.828 tấn gạo cho học sinh thuộc diện chính sách; trong đó, học kỳ I hơn 858 tấn và học kỳ II hơn 970 tấn./.

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú Theo Nghị định 188/2026/NĐ-CP, mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.