Mưa ngập, nhiều trường tại Nghệ An cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn

Từ đầu tuần đến nay, trên địa bàn nhiều xã của Nghệ An có mưa lớn cộng với lượng nước lớn do các nhà máy thủy điện xả lũ khiến nhiều vùng bị ngập, chia cắt. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt, học sinh phải nghỉ học

Trong sáng (17/9), phân hiệu Trường Tiểu học Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) đã thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học do mưa lớn trong những ngày qua cộng với việc xả lũ nên nước dâng cao tràn vào phòng học dãy nhà 2 tầng. Học sinh của trường nhiều nơi cũng không thể tới lớp vì ngập úng, không đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Trên toàn phường, hiện Trường Tiểu học Hoàng Mai 3 có 50 học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, chưa đi học. Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai 1 đóng ngay ở khu vực trung tâm cũ của phường Quỳnh Thiện cũng chưa thể đón học sinh đi học vì nước sông tràn vào.

Theo bà Phan Thị Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, để đảm bảo an toàn cho học sinh, ngay từ khi có mưa to, nước dâng lên cao, phường đã đề nghị các nhà trường thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình. Với những trường học sinh đi lại khó khăn hoặc nước ngập cao, yêu cầu nhà trường sớm thông báo cho phụ huynh, học sinh nghỉ học. Hiện, trời vẫn tiếp tục mưa nên các trường chưa có thông báo lịch đi học trở lại nhưng dự kiến cuối tuần này học sinh sẽ học bù vào thứ 7 nếu thời tiết thuận lợi.

Tại xã Nghĩa Đàn, hàng nghìn học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã sáng nay (17/9) cũng không thể đến trường. Nguyên nhân chính do mưa lớn, nước sông Sào tăng nhanh, nhiều tuyến đường từ khu vực Nghĩa Trung, Nghĩa Hội, Nghĩa Bình đều bị ngập ảnh hưởng đến việc đi lại.

Bà Nhữ Hồng Tâm, Trưởng Phòng Văn hóa, Xã hội xã Nghĩa Đàn cho biết, ngoài cắt cử các lực lượng chức năng trực tại điểm bị ngập lụt, xã yêu cầu tất nhà trường thông báo trên trang thông tin của trường, nhóm riêng của lớp và trực tiếp gọi điện cho phụ huynh ở xa cho học sinh nghỉ học. Xã cũng đề nghị các nhà trường cập nhật thông tin hàng ngày, chỉ cho học sinh trở lại trường khi đã đảm bảo an toàn.

Tại Trường Trung học phổ thông Đông Hiếu sau một ngày nghỉ học, sáng nay (17/9), học sinh đã đi học trở lại bình thường. Tuy nhiên, tại một số xã, nhất là vùng Nghĩa Lộc nhiều nơi đường đến trường bị chia cắt nên vẫn còn hàng trăm học sinh chưa thể tới trường.

Thầy Hồ Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong sáng nay (17/9), nhà trường đã yêu cầu các lớp báo cáo sĩ số, nắm rõ lý do những học sinh nghỉ học để theo dõi sát việc đến trường của học sinh, tránh xảy ra sự cố bất thường. Đối với những học sinh nghỉ học, trường cũng giao các giáo viên có kế hoạch dạy bù, bổ sung kiến thức, giúp các em dễ dàng tiếp thu bài giảng.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh

Từ 2 ngày nay, do mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Vì vậy, nhiều trường ở các xã đã thông báo cho học sinh nghỉ học như, xã Tam Thái, Tam Hợp, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thọ, Bình Minh, Đông Hiếu, Nghĩa Đàn, Tân Mai...

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó, cho học sinh nghỉ học tại khu vực không bảo đảm an toàn.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến rạng sáng 16/9 khiến nhiều địa phương tại Nghệ An xảy ra ngập lụt, nhất là tại các khu vực trũng thấp. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sở yêu cầu, các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đối với khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng hoặc các tuyến đường đến trường có cầu, ngầm, tràn không bảo đảm an toàn, các cơ sở giáo dục được chủ động cho học sinh nghỉ học tùy theo diễn biến thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Đối với các trường có học sinh bán trú, nội trú, ngành Giáo dục yêu cầu tăng cường quản lý học sinh, xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an toàn trong mọi tình huống. Các trường nằm ở khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện phải chủ động xây dựng, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi nhà máy thủy điện xả lũ.

Cùng với bảo đảm an toàn cho người học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu, các trường chủ động bảo vệ cơ sở vật chất, kịp thời di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt. Các đơn vị kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy, đổ; đồng thời, rà soát hệ thống phòng học, phòng chức năng, hệ thống điện và các công trình phụ trợ, kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Trong quá trình thực hiện, Sở cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị báo cáo nhanh khi thiên tai gây thiệt hại đối với cơ sở giáo dục để kịp thời tổng hợp, chỉ đạo xử lý. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm nếu lơ là, không chủ động xây dựng phương án phòng tránh hoặc không kịp thời thông báo cho học sinh nghỉ học khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đối với 24 xã, phường tỉnh Nghệ An gồm: Châu Tiến, Đông Hiếu, Hùng Chân, Thông Thụ, Tiền Phong, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Khê, Con Cuông, Hạnh Lâm, Mậu Thạch, Môn Sơn, Nghĩa Đàn, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Tam Đồng, Thành Bình Thọ, Yên Hòa, Yên Xuân./.

Nghệ An: Hàng trăm hộ dân ở xã Tam Thái bị cô lập cục bộ do mưa lũ Tại xã Tam Thái, hơn 3.000 nhân khẩu ở 7 bản vùng trong rơi vào cảnh bị cô lập; trong khi tuyến đường độc đạo ĐT 543D ở Mường Típ tiếp tục sạt lở, chặn đứng mọi kết nối với bên ngoài.