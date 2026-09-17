Thanh Hóa: Mưa lớn khiến bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn bị tràn và vỡ

Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mưa lớn khiến nước sông Hoạt dâng cao, bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn bị tràn và vỡ một đoạn dài khoảng 15-20m tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền xã cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Do nước sông Hoạt đang dâng cao nên việc gia cố tại vị trí vỡ bờ gặp nhiều khó khăn.

“Trước mắt, địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ. Khi mực nước cân bằng, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành đắp lại đoạn kênh bị vỡ. Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di dời tài sản đến nơi an toàn,” ông Thịnh cho biết.

Những ngày qua, do mưa lớn, nước sông Hoạt dâng cao, một số đoạn kênh T2 đã bị tràn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố, đồng thời chủ động xả tràn về phía đồng để giảm áp lực nước. Tuy nhiên, đến trưa nay, nước lũ đổ về quá lớn.

Để ngăn nước sông tràn ngược, địa phương buộc phải đóng cống kênh T2. Khi cống đóng, áp lực nước tăng cao, dẫn đến bờ kênh bị vỡ. Nước từ kênh tràn ra sẽ ảnh hưởng khoảng 700ha đồng ruộng, trong đó có 200ha lúa vụ mùa, 500ha lúa chét (lúa tái sinh) và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản.

Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh. Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đến 6 giờ ngày 17/9, toàn tỉnh có 344 hộ có nhà bị ngập; trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập, đổ nhưng không gây thiệt hại về người; một nhà dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.

Nhiều khu vực dân cư tại các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... cũng bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng nghìn hộ dân.

Trên các tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và đường tỉnh 530B ghi nhận 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài các điểm sạt lở, nhiều tuyến đường cũng bị ngập. Đến sáng 17/9, toàn tỉnh có 22 vị trí ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí trên quốc lộ và 18 vị trí trên đường tỉnh.

Đối với đường liên thôn, liên xã, có 201 vị trí thuộc 40 xã bị ngập; phần lớn các khu vực này còn tuyến đường khác để người dân lưu thông.Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.157ha diện tích bị ngập, 160 ha ao nuôi thủy sản bị tràn./.

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