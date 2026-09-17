Môi trường

Quảng Trị: Bàn giao rùa núi vàng cho Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ

Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo quy định của pháp luật; đồng thời được xếp mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ IUCN.

Thanh Thuỷ
Cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), trọng lượng khoảng 0,9kg được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc, cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)
Cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), trọng lượng khoảng 0,9kg được người dân bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc, cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa bàn giao một cá thể rùa núi vàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ.

Trước đó, người dân và lực lượng chức năng tại tổ dân phố Quảng Phúc, phường Bắc Gianh phát hiện một cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), trọng lượng khoảng 0,9 kg, trên địa bàn nên đã bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh sau đó ban hành thông báo để các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của cá thể động vật biết, liên hệ và cung cấp hồ sơ, giấy tờ hợp pháp theo quy định.

Theo thông báo, hết thời gian vào ngày 21/9, nếu không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, hoặc xác định cá thể động vật không phải là tang vật, vật chứng của vụ vi phạm pháp luật, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quyết định phương án xử lý theo quy định hiện hành.

Để bảo đảm sức khỏe cho cá thể rùa, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Gianh đã chuyển giao cá thể rùa núi vàng này cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý theo quy định trong thời gian xác minh, xử lý. Sau khi đủ điều kiện, cá thể rùa núi vàng trên sẽ được xem xét thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo quy định của pháp luật; đồng thời được xếp mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Danh lục Đỏ IUCN.

Việc tiếp nhận, cứu hộ và chăm sóc cá thể rùa núi vàng góp phần bảo vệ, bảo tồn các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, chăm sóc, cứu hộ và xử lý theo quy định, không tự ý săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt các loài động vật này…/.

(TTXVN/Vietnam+)
#Rùa núi vàng #Bảo tồn đa dạng sinh học #Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng #Động vật rừng nguy cấp #Quản lý động vật hoang dã Quảng Trị
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