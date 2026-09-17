Lũ nhiều sông tiếp tục ở mức cao, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục dao động ở trên mức báo động 2. Trong 24-36 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức báo động 2.

Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ sông Hoàng Long, sông Đáy, hạ lưu sông Bưởi biến đổi chậm và ở mức cao trên báo động 3; thượng lưu sông Chu, sông Cả dao động ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông của các xã, phường: Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn, Hoa Lư, Tam Chúc, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Phường Đông (tỉnh Ninh Bình).

Đối với tỉnh Thanh Hóa là các xã, phường: Nam Xuân, Trung Thành, Trung Sơn, Hồi Xuân, Thiên Phủ, Quý Lương, Điền Lư, Thiết Ống, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thủy Cẩm Vân, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên Định, Định Tân, Định Hòa, Yên Phú, Yên Ninh, Thiệu Quang, Hoằng Giang, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Vân Du, Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Thường Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Lương Sơn, Luận Thành, Xuân Chinh, Vạn Xuân, Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2-3. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Giao thông bị ùn tắc khi xảy ra lũ quét ở xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với diễn biến mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; khu vực các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Ngoài ra, chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Lý giải về nguyên nhân gây mưa kéo dài từ Trung Bộ, sau đó là Bắc Bộ (bao gồm thủ đô Hà Nội) theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do dải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp thấp nhiệt đới và nguồn ẩm bổ sung liên tục từ Biển Đông.

Khi áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan vào ngày 13/9, hoàn lưu còn lại vẫn duy trì một vùng ẩm lớn, tạo điều kiện cho mưa tiếp tục diễn ra ở Bắc Trung Bộ. Cùng với đó, khi nguồn ẩm từ biển liên tục được bổ sung, trong khi vùng hội tụ ít dịch chuyển, các vùng mây mưa có điều kiện hình thành và tái phát triển nhiều lần trên cùng một khu vực.

Vì vậy, mưa không chỉ xảy ra trong vài giờ mà kéo dài liên tục qua nhiều ngày với cường suất mưa to trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực trên.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Các phương tiện nối đuôi nhau trong làn nước trên đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, đoạn từ cầu vượt Vĩnh Tuy đến ngã tư Cổ Linh-Đàm Quang Trung. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ngày 17/9, khu vực tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày

17/9 có nơi trên 130mm như các trạm: An Bình (Phú Thọ) 155.2mm, Thạch Bình (Ninh Bình) 160.4mm, Thiệu Hợp (Thanh Hóa) 131.8mm,…

Liên quan đến tình hình lũ quét, satj lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Từ 16 giờ 40 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 17/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biển từ 20-30mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Trà Vân, Bến Giằng, Đắc Pring, Nam Giang, Nam Trà My, Tây Giang, Trà Giáp, Trà Tập (thành phố Đà Nẵng).

Tại tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Đăk Long, Sơn Kỳ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà Bồng.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường: Bảo Lâm 5, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đắk Song, Đức An, La Dạ, Nam Thành, Quảng Trực, Trường Xuân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 17/9, khu vực các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Trà Vân 55,4mm (TP. Đà Nẵng); Hương Trà 49mm (Quảng Ngãi); Đa Quyn- Đức Trọng 33,2mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 17/9 và ngày 18/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông./.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường địa phương bị ngập nước, sạt lở Các tuyến quốc lộ và địa phương ở Thanh Hóa và Nghệ An có nhiều điểm bị ngập nước, sạt lở gây tắc đường do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn.

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