Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Phú Thọ và Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của mưa to, có nơi mưa rất to, từ ngày 13-17/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất, giao thông và một số công trình hạ tầng.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Phú Thọ, mưa lớn nhiều ngày ghi nhận lượng mưa rất lớn tại các khu vực.

Một số nơi có lượng mưa trên 400mm như: Cao Răm (xã Liên Sơn) 440,2mm; Xuân Phong (xã Cao Phong) 435,8mm; Lũng Vân (xã Vân Sơn) 426,8mm; Tân Pheo 421mm; Kim Tiến (xã Kim Bôi) 417,6mm. Nhiều trạm khác ghi nhận lượng mưa từ 300-400 mm.

Mưa lớn làm mực nước một số sông dâng cao. Tại trạm thủy văn Hưng Thi, sông Bôi đang ở mức 13,51m, trên báo động 3 là 0,51m; Sông Bứa tại trạm Thanh Sơn ở mức 23,46m, trên báo động 1 là 0,46m.

Trong khi đó, mực nước sông Bùi tại trạm Lâm Sơn đã xuống dưới báo động 1. Các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh cơ bản duy trì mực nước từ 85-100% so với mực nước dâng bình thường; 44 hồ chứa lớn có mực nước bằng hoặc trên tràn xả lũ, cơ bản bảo đảm an toàn.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến nay không có thiệt hại về người. 3 công dân đi bắt dơi bị mắc kẹt trong hang Mư, xã Dũng Tiến, do nước lũ dâng cao chặn cửa hang, đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn.

Mưa lũ làm 11 hộ dân bị tốc mái, sạt lở và 141 hộ bị ngập nước. Một số diện tích lúa, hoa màu bị ngập; 1 hộ tại xã Mường Vang bị đất đá sạt lở vùi lấp ao nuôi cá, khoảng 1,62ha diện tích thủy sản tại xã Yên Sơn bị cá ngập, lũ cuốn trôi.

Một điểm trường tại xã Vân Sơn và một công trình văn hóa tại xã An Nghĩa bị ảnh hưởng.

Về giao thông, ghi nhận 3 điểm sạt lở trên quốc lộ, 4 điểm trên đường tỉnh và 20 điểm trên các tuyến đường liên xã, liên xóm.

Đáng chú ý, sạt lở taluy tuyến đường từ thôn Ba Nuông đi thôn Ba Lầm với khoảng 2.000m3 đất khiến tuyến đường không thể lưu thông; tuyến đường từ thôn Hà lên trung tâm xã Tân Pheo tiếp tục bị sạt lở, gây ách tắc.

Nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt, cô lập 401 hộ dân tại xã Lạc Thủy và Cao Dương. Ngầm Bãi Nai trên đường tỉnh 446, phường Kỳ Sơn bị sập...

Đến thời điểm này, 252 hộ với hơn 1.040 nhân khẩu đã được di dời, sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương tiếp tục rà soát 19 điểm sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư và thống kê đầy đủ thiệt hại.

Trước diễn biến mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tiêu nước chống úng, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành 4 lệnh báo động lũ; Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước duy trì trực ban 24/24 giờ, liên tục cập nhật, truyền tải các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến cơ sở.

Hiện các địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập, giao thông, thủy lợi; tổ chức trực 24/24 giờ, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Tuyến đường Nguyễn Công Trứ giao đường Âu Cơ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, ngập sâu do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Tại tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Ghi nhận sáng 17/9, tại phường Hạc Thành, khu vực trung tâm của tỉnh, nhiều tuyến đường, phố và khu dân cư bị ngập cục bộ, có nơi ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, nhất là vào thời điểm đầu giờ sáng khi người dân đi làm, học sinh đến trường.

Tại các tuyến đường Âu Cơ, Lê Trang Tông, Nguyễn Công Trứ, nước mưa dâng cao tại một số đoạn, tràn lên mặt đường và khu vực dân cư. Nhiều phương tiện phải di chuyển chậm, lựa chọn những đoạn đường ít ngập để lưu thông. Một số khu vực thấp trũng, nước thoát chậm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 16 đến hết ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 100mm; nguy cơ ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp tiếp tục được cảnh báo.

Phường Hạc Thành, một số tuyến phố sau khi được tập trung xử lý, khơi thông hệ thống thoát nước đã hạn chế tình trạng ngập so với trước. Tuy nhiên, tại những vị trí thấp trũng hoặc có lượng nước tập trung lớn, tình trạng ngập cục bộ vẫn xảy ra khi mưa kéo dài với cường độ cao.

Trước đó, sáng 14/9, ông Tô Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh - cùng đại diện ngành chức năng đã kiểm tra một số điểm ngập cục bộ trên địa bàn phường Hạc Thành do ảnh hưởng của mưa lớn. Cụ thể là tại Quảng trường Lam Sơn; khu vực gần ngã tư giao giữa đường Dương Đình Nghệ và đường Lý Nhân Tông; khu dân cư Ái Sơn. Đây là những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi có mưa lớn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ ngập úng cục bộ khi xảy ra mưa lớn, nhất là những vị trí thường xuyên xảy ra ngập; trên cơ sở đó xây dựng phương án xử lý cụ thể, từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, yêu cầu việc kết nối hệ thống thoát nước với các tuyến cống và hồ điều hòa phải được tính toán đồng bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước; không để việc kết nối vào các vị trí trũng thấp, tù đọng làm gia tăng nguy cơ ngập úng.

Đối với các điểm đang bị ngập cục bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa khẩn trương xây dựng phương án, triển khai các giải pháp xử lý, không để tình trạng ngập kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Trước mắt, đơn vị liên quan được yêu cầu kiểm tra ngay hệ thống cống thoát nước tại những khu vực xảy ra ngập; vị trí có rác thải, bùn đất làm hạn chế khả năng tiêu thoát nước phải được khẩn trương xử lý, bảo đảm dòng chảy thông suốt.

Việc một số tuyến phố trên địa bàn phường Hạc Thành đã hạn chế được tình trạng ngập sau khi được kiểm tra, khơi thông, xử lý cho thấy hiệu quả bước đầu của giải pháp trước mắt.

Tuy nhiên, tình trạng ngập cục bộ vẫn xuất hiện tại một số tuyến khi mưa lớn kéo dài cho thấy, yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý đồng bộ hệ thống thoát nước tại khu vực trung tâm thành phố cũ là cần thiết, nhất là tại những điểm thường xuyên xảy ra ngập./.

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