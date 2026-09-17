Cảnh báo lũ khẩn cấp các sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình

Sáng 17/9, Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa phát hành văn bản số DBLU/ 51/9h00/THOA dự báo tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên, sông Lèn, sông Mã, sông Chu tỉnh Thanh Hóa.

Theo dự báo, cảnh báo trong 24h tới, mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên cao. Trên sông Bưởi tại thủy văn Kim Tân có khả năng đạt 13.20m, trên báo động 3 là 1.20m vào chiều tối nay. Trên sông Lèn tại thủy văn Lèn lên mức báo động 3. Trên sông Yên tại thủy văn Chuối có khả năng đạt mức 4.40m vào trưa chiều nay.

Trên sông Mã, sông Chu ở mức báo động 1- báo động 2, riêng hạ lưu sông Mã tại thủy văn Giàng lên mức báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Chu tại thủy văn Xuân Khánh dưới báo động 1.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và các tuyến giao thông trũng thấp thuộc lưu vực sông Bưởi, sông Yên, đặc biệt tại các xã như trong bảng phụ lục 2.

Các hồ chứa, đập dâng trên lưu vực cần tăng cường theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra tình trạng công trình, thực hiện vận hành điều tiết theo quy định nhằm bảo đảm an toàn hồ đập và giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du.

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cũng theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, mực nước lũ trung hạ lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu và các sông đang lên, mực nước lúc 7h trên các sông phổ biến ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2, riêng trên sông Bưởi và sông Yên tại thủy văn Chuối trên mức báo động 3.

Mực nước lúc 7h ngày 17/9 tại một số điểm như trên sông Mã tại thủy văn Cẩm Thủy là 18,80m dưới báo động 2 là 0,2m, tại thủy văn Lý Nhân là 10,42m, dưới báo động 2 là 0,58m, tại thủy văn Giàng là 5,35m, dưới báo động 2 là 0,15m; trên sông Chu tại thủy văn Cửa Đạt là 29,83m, trên báo động 2 là 0,33m, thủy văn Bái Thượng là 15,72m trên báo động 1 là 0,72m, tại thủy văn Xuân Khánh là 8,07m dưới báo động 1 là 0,93m.

Trên sông Bưởi tại thủy văn Thạch Quảng là 16,99m, trên báo động 3 là 0,99m, tại thủy văn Kim Tân là 12,88m, trên báo động 3 là 0,88m; Trên sông Âm tại thủy văn Lang Chánh là 49,99m, xấp xỉ báo động 2; Trên sông Yên tại thủy văn Chuối là 4,15m, trên báo động 3 là 0,65m; Trên sông Lèn tại thủy văn Lèn là 5,45m, trên báo động 2 là 0,45m.

Trong khi đó, theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, nước trên sông Hoàng Long đã đạt đỉnh vào lúc 02h00 ngày 17/9, tại trạm Bến Đế là 4,42m (trên báo động 3: 0,42m), nước trên sông Đáy đang lên chậm. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm, tại trạm Bến Đế khả năng ở mức trên báo động 3.

Mực nước trên sông Đáy tiếp tục lên, tại trạm Phủ Lý khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức xấp xỉ trên báo động 2. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm, tại trạm Bến Đế khả năng ở mức trên báo động 3, tại trạm Gián Khẩu khả năng ở mức trên báo động 2. Mực nước trên sông Đáy xuống chậm, tại trạm Phủ Lý khả năng ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng ở mức trên báo động 2.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ ngập lụt ở một số vùng trũng, thấp tại các xã, phường. Cụ thể, lưu vực sông Hoàng Long tại các xã Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn… Lưu vực sông đáy gây nguy cơ ngập lụt các xã, phường Tam Chúc, Nguyễn Úy, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Đông Hoa Lư…

Lũ trên các sông lên cao gây nguy cơ gây sạt lở, ngập lụt vùng ven sông, các bãi nổi giữa sông, vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, kè tại các vị trí xung yếu, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương; có thể gây nguy hiểm giao thông đường thuỷ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng con người. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2-3./.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Phú Thọ và Thanh Hóa Mưa to kéo dài từ 13-17/9 gây ngập lụt, sạt lở đất, thiệt hại nhà cửa, giao thông tại Phú Thọ và Thanh Hóa, lực lượng chức năng đang ứng phó khẩn cấp.