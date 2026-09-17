Phú Thọ: Sạt lở taluy dương vùi chết ba người trong một gia đình tại Đà Bắc

Ngày 17/9, tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở taluy dương, khoảng 40m3 đất đá từ khu vực đồi phía sau tràn vào nhà dân làm sập hai phòng ngủ, vùi lấp 3 người.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Vụ việc xảy ra tại nhà ông Xà Văn Dong (sinh năm 1975) ở thôn Tú Lý. Trong quá trình kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện khu vực taluy dương phía sau nhà ông Dong bị sạt lở.

Khối lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, tràn vào nhà, làm sập tường và vùi lấp hai phòng ngủ.

Ba người trong gia đình bị đất đá vùi lấp gồm: bà Xa Thị Chinh (sinh năm 1947, mẹ ông Dong); ông Xà Văn Dong và bà Đinh Thị Hoan (sinh năm 1979, vợ ông Dong).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Việc tìm kiếm được triển khai khẩn trương trong điều kiện đất đá sạt lở, địa hình phức tạp. Trong sáng ngày 17/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 3 nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở nhiều khả năng xảy ra bất ngờ vào thời điểm đêm muộn. Khối lượng đất đá từ taluy dương phía sau nhà đổ xuống với tốc độ nhanh, tràn vào khu vực nhà ở, khiến các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Đà Bắc xảy ra mưa to đến rất to, kéo dài. Lượng nước lớn ngấm xuống khu vực đồi, làm đất bão hòa, gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Khu vực xảy ra vụ việc được đánh giá vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, nhất là trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Nhận được tin báo, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả và thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân; đồng thời khẩn trương rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá, nhất là các khu dân cư nằm dưới chân đồi, taluy dương và những khu vực có địa hình xung yếu./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Từ 8 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút ngày 17/9, khu vực các tỉnh, thành phố tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai 20-30mm có nơi trên 90mm.