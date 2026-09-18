Hà Nội: Nhiều trường học ngoại thành phải điều chỉnh dạy học vì vẫn ngập

Ngày 18/9, tại nhiều khu vực ở Hà Nội đã không còn mưa lớn, tình trạng ngập tại khu vực nội thành đã giảm. Tuy nhiên, tại một số xã ngoại thành, tình trạng ngập vẫn xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục tại các trường học.

Tại các xã Xuân Mai, Quảng Bị (Hà Nội), mực nước sông Bùi lên cao khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập nước. Nhiều tuyến đường giao thông tại các xã bị ngập khiến việc đi lại khó khăn, nhiều hộ dân phải di dời.

Hoạt động dạy và học tại các xã này cũng bị ảnh hưởng. Ban Giám hiệu các nhà trường đã chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và tài sản thiết bị của nhà trường.

Cô Đỗ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Mai (xã Xuân Mai) cho biết, phân hiệu 3 của nhà trường tại thôn Nam Phương nước tràn vào nhanh, hiện đã ngập ngang bụng.

Bộ đội đã cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chủ động di dời tài sản, trang thiết bị. Các học sinh đã được cho nghỉ học từ ngày 17/9 để đảm bảo an toàn. Một số học sinh đã được cha mẹ đưa đến học trực tiếp tại các điểm lẻ của nhà trường.

Trường Mầm non Xuân Mai (xã Xuân Mai, Hà Nội) vẫn còn ngập sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Phân hiệu 1 của Trường Trung học cơ sở Tân Tiến tại thôn Nam Phương cũng bị ngập sâu, khiến toàn bộ hoạt động giảng dạy tại đây bị tạm dừng. Nhà trường đã thông báo tới phụ huynh về việc chuyển dạy trực tuyến từ ngày 18/9.

Thầy giáo Nguyễn Bá Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước mắt, các học sinh sẽ học trực tuyến trong hai ngày 18 và 19/9. Sau đó, căn cứ tình hình thực tế, nếu thuận lợi, trường sẽ cho học sinh trở lại trường học tập bình thường hoặc đi học ở các phân hiệu khác.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực thuộc xã Quảng Bị (Hà Nội) bị ngập sâu. Tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, dù cả cơ sở chính và phân hiệu Tốt Động đều không bị ảnh hưởng nặng nề, song nhiều xóm, thôn trên địa bàn bị ngập nặng khiến việc di chuyển, đi lại của người dân bị hạn chế.

Nhà trường đã gửi thông báo tới các phụ huynh về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt nhất để việc dạy và học được diễn ra bình thường.

Trong sáng 18/9, do thời tiết đã thuận lợi hơn, các điểm ngập đã rút hết nước, hoạt động dạy và học của các trường khu vực nội thành đã trở lại bình thường. Các học sinh tới trường học trực tiếp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường tiếp tục bám sát tình hình thời tiết, ngập úng và điều kiện đi lại tại địa bàn để chủ động, linh hoạt tổ chức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Với những khu vực còn khó khăn, nhà trường căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh hình thức, thời gian học phù hợp; đồng thời rà soát điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đón học sinh trở lại khi bảo đảm an toàn./.

Trường học tại ngoại thành Hà Nội vẫn bị ngập sâu do mưa lớn Ngày 18/9, tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn mưa lớn, tuy nhiên, một số xã ngoại thành vẫn còn ngập sâu, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục tại các trường học.