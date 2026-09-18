Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng sinh viên quốc tế tại Mỹ

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính từ năm 2009 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử tổng số khoảng 127 người đi học trình độ tiến sỹ tại Mỹ bằng ngân sách nhà nước (thông qua các Đề án 911) và khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ theo các chương trình học bổng khác và tự túc.

Việt Nam hiện có 31.310 công dân đang học tập tại Mỹ. Năm học 2024-2025, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về số lượng sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ, tăng 6%.

Có khoảng 50/400 chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Mỹ, chủ yếu là chương trình đào tạo trình độ đại học (khoảng 655 người) và trình độ thạc sỹ (khoảng 70 người). Ngành nghề tập trung chủ yếu là kỹ thuật công nghệ, máy tính và kinh tế. Ngoài ra còn có các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, môi trường và biến đổi khí hậu, nông nghiệp, giáo dục STEM.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập tháng 5/2016 với tư cách pháp nhân là cơ sở giáo dục đại học 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận.

Ở bậc phổ thông, hiện có 6 cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Mỹ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Dương. Tổng số học sinh đang học tập khoảng 3.000 em.

Trong các năm qua, Việt Nam và Mỹ đã có nhiều thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Năm 2020, Việt Nam và Mỹ ký Hiệp định thực thi về giảng dạy tiếng Anh của Chương trình Hoà Bình, theo đó, hàng năm, chương trình sẽ cử các tình nguyện viên sang giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Hiệp định đã được Chính phủ hai nước ký gia hạn vào năm 2025. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 38 tình nguyện viên tại 30 trường trung học phổ thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã ký kết Bản ghi nhớ về việc hỗ trợ phát triển nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam. USAID đã tài trợ tổng cộng khoảng 68 triệu USD cho các dự án tại Việt Nam.

Cũng trong năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) đã ký kết Bản ghi nhớ về chương trình hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh và năng lực công tác khảo thí cho hệ thống giáo dục Việt Nam. Theo đó, ETS đã triển khai việc tập huấn cho hơn 300 cán bộ làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng của Việt Nam.

Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Intel ký Bản ghi nhớ hợp tác về chương trình chuyển đổi số trong giáo dục. Theo đó, phía Intel đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 7 trường đại học gồm Đại học Bách Khoa, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học FPT, Trường Đại học CMC, Trường Đại học Đại Nam từ ngày 5-12/7/2024 về trí tuệ nhân tạo cho giảng viên các trường đại học.

Việt Nam cũng đã thành lập Tổ công tác với Apple về triển khai chương trình hợp tác giữa Apple và các trường đại học kỹ thuật tại Việt Nam. Tổ công tác này do Bộ Kế hoạch Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) làm chủ trì. Chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực kỹ sư chất lượng cao cho các hoạt động sản xuất và phát triển của Apple. Các cơ sở giáo dục đại học tham gia gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hồ Chí Minh.

Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục và đào tạo. Hai bên đang triển khai thực hiện các nội dung của Bản ghi nhớ đã ký về các lĩnh vực đào tạo tiếng Anh, tiếp nhận chuyên gia, STEM, nghiên cứu hợp tác chung về giáo dục đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông qua Đại sứ quán qua các hoạt động bồi dưỡng ngắn hạn, hội thảo chuyên đề cho cán bộ quản lý giáo dục thông qua các chương trình CCAP (cán bộ lãnh đạo các trường đại học về công nghệ, cán bộ lãnh đạo quản lý của Bộ); tiếp nhận chuyên gia, trợ giảng tiếng Anh theo chương trình Fulbright; hội thảo về nâng cao trình độ tiếng Anh.

Từ cuối năm 2024, phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mời 25 cán bộ lãnh đạo các trường đại học đào tạo về khoa học công nghệ và kỹ thuật tham dự Chương trình trao đổi học thuật quốc tế (IAPP), một số lãnh đạo các trường đại học khu vực Mekong tham gia Chương trình Mekong Digitec tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác đào tạo các ngành kỹ thuật như AI, công nghệ thông tin, chíp bán dẫn.

Năm 2025, phía Hoa Kỳ đã đề xuất các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Chương trình trao đổi học thuật quốc tế (IAPP), chương trình Fulbright, chương trình tiếng Anh RLO, hợp tác song phương các trường đại học Hoa Kỳ và các trường đại học Việt Nam về đào tạo trong khuôn khổ Đề án 89.

Mới đây nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Qualcomm, Hoa Kỳ đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo ngày 15/1/2026. Các nội dung của Bản ghi nhớ đang được triển khai.

Qualcomm đang hỗ trợ Đại học Bách Khoa Hà Nội phát triển phòng thí nghiệm Edge AI nhằm đào tạo thực hành về AI và cung cấp quyền truy cập phần cứng để thử nghiệm. Qualcomm cũng hỗ trợ các dự án nghiên cứu AI: thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI với các trường đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); thành lập một phòng thí nghiệm thông minh mô hình tại Trường Đại học Điện lực để hỗ trợ học tập thực hành cho nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trong tương lai của Việt Nam.

Ngoài ra, Qualcomm đã hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động tổ chức Hội nghị quốc tế về giáo dục trong kỷ nguyên số vào tháng 10/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn thúc đẩy hợp tác với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về đào tạo các lĩnh vực STEM, AI, chip bán dẫn; thúc đẩy một số doanh nghiệp công nghiệp lớn của Hoa Kỳ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ số, AI, chip bán dẫn như Intel, Google, Apple, Amazon Web, Microsoft.

Việt Nam cũng đề nghị thúc đẩy việc kết nối và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam với cơ sở giáo dục Hoa Kỳ đặc biệt về các lĩnh vực công nghệ số, AI, chip bán dẫn; thúc đẩy thu hút đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực giáo dục đại học (mở phân hiệu của trường đại học Hoa Kỳ có thứ hạng cao trên thế giới tại Việt Nam)./.

Đại sứ Marc Knapper: Có nhiều du học sinh Việt Nam ở Mỹ là minh chứng quan hệ hai nước tốt đẹp Đại sứ Marc Knapper nhận xét trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Mỹ được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các chương trình hợp tác giáo dục sẽ góp phần củng cố quan hệ bền chặt giữa hai nước.