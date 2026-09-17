Hải Phòng chốt phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2027

Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập của Hải Phòng năm học tới tổ chức dưới hình thức thi tuyển đối với cả khối chuyên và không chuyên.

Ngày 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ban hành Văn bản số 5952/SGDĐT-QLCL thông báo phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông chuyên năm học 2027-2028.

Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập của Hải Phòng năm học tới đối với khối không chuyên tiếp tục thực hiện bằng phương thức thi tuyển. Môn thi và chế độ tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên sẽ được công bố sau.

Hai trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi và chuyên Trần Phú tiếp tục thực hiện phương thức thi tuyển vào lớp 10, với các môn chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và các môn ngoại ngữ.

Đáng chú ý, lớp chuyên tin học tại cả hai trường tuyển tối đa 75% chỉ tiêu bằng bài thi tin học chuyên, số còn lại bằng bài thi toán chuyên.

Tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, lớp chuyên tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Hàn lần lượt tuyển tối đa 50% chỉ tiêu bằng bài thi môn chuyên tương ứng; số chỉ tiêu còn lại tuyển bằng bài thi tiếng Anh chuyên.

Về chỉ tiêu, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi sẽ tuyển 14 lớp với 490 học sinh (tăng 1 lớp, tương ứng với 35 học sinh so với năm học 2026-2027). Trong số đó, chuyên toán có 2 lớp, 70 học sinh; các lớp chuyên còn lại mỗi lớp 35 học sinh.

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú sẽ tuyển 19 lớp với 665 học sinh (tăng 1 lớp, tương ứng với 35 học sinh so với năm học 2026-2027). Trong đó, chuyên toán, vật lý, ngữ văn, tiếng Anh và tiếng Pháp mỗi môn 2 lớp, 70 học sinh; các lớp chuyên còn lại mỗi môn 1 lớp, 35 học sinh.

Tổng chỉ tiêu lớp 10 chuyên của hai trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi và Trần Phú năm học 2027-2028 là 1.155 học sinh, với 33 lớp chuyên.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Sau hợp nhất, Hải Phòng có 1.324 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập. Tuy nhiên, trong số này vẫn còn nhiều cơ sở có quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, quỹ đất chưa tập trung, trong khi đầu mối quản lý ở một số nơi chưa thực sự phù hợp với yêu cầu phát triển.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến giảm 544 trong tổng số 1.324 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập, tương đương 41,1%, còn 780 trường. Đây là tỷ lệ giảm thuộc nhóm trung bình so với các địa phương trong cả nước./.

Hải Phòng dự kiến còn 780 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập Hải Phòng dự kiến giảm 544 trong tổng số 1.324 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, tập trung lại nguồn lực nhưng yêu cầu không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

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