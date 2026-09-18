Hà Nội: Giáo dục AI theo hướng tích hợp, không phải môn học mới

Giáo dục AI theo hướng tích hợp, không hình thành môn học hay đầu điểm mới, đồng thời bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng, tận dụng hạ tầng, thiết bị sẵn có và phát huy sự sáng tạo của các nhà trường.

Thông tin được nêu tại Hội nghị triển khai kế hoạch giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức sáng 18/9.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết việc phát triển năng lực công nghệ cho học sinh là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển.

Hà Nội đã thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo từ năm học 2025-2026 và năm học 2026-2027 triển khai nội dung trên toàn ngành.

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, giáo dục AI không chỉ là hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ AI tạo sinh mà trước hết giúp các em nhận thức đúng về công nghệ, biết giao tiếp, sử dụng, đánh giá và từng bước thiết kế công nghệ.

Việc triển khai cần được thực hiện cẩn trọng, khoa học, bài bản, chú trọng đạo đức, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người học.

Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) Hà Xuân Nhâm cho biết năm học 2025-2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm giáo dục AI, cho phép các cơ sở giáo dục lựa chọn, kết hợp nhiều hình thức như lồng ghép trong môn học, hoạt động giáo dục; tổ chức chuyên đề, mô-đun; dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa. Tháng 1/2026, Hà Nội đã có kế hoạch triển khai nội dung này.

Hiện Hà Nội đã có hơn 1.700 cơ sở giáo dục với gần 1,7 triệu học sinh, học viên được tiếp cận nội dung giáo dục AI; gần 80.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, đạt hơn 98,2%. Mức độ hứng thú của học sinh bình quân khoảng 4/5 điểm, riêng cấp trung học cơ sở đạt 4,26 điểm.

Kết quả thí điểm cho thấy giáo dục AI có thể triển khai trong thực tế, đồng thời đặt ra yêu cầu chuẩn hóa, bảo đảm triển khai đồng đều và bền vững.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai theo hướng 100% cơ sở giáo dục, 100% lớp 1 đến lớp 12 với 12 tiết cốt lõi, 4 mạch năng lực, 3 hình thức và 3 tầng triển khai; không hình thành môn học mới, không có đầu điểm riêng và không phát sinh chi phí bắt buộc.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Các nhà trường thực hiện theo 5 bước gồm: Hoàn thiện kế hoạch và bố trí đủ 12 tiết; xác định, bồi dưỡng giáo viên; chuẩn bị bài dạy, học liệu; tổ chức dạy học an toàn, phù hợp điều kiện; đánh giá và lưu minh chứng gọn nhẹ. Giáo viên môn Tin học giữ vai trò nòng cốt, giáo viên các môn khác đã được bồi dưỡng có thể tham gia theo yêu cầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức bồi dưỡng theo 3 mức: Mức 1 phổ cập 8 tiết; mức 2 dành cho giáo viên dạy chuyên đề, tối thiểu 24 tiết; mức 3 dành cho giáo viên cốt cán, 40 tiết.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý nhà trường cần rà soát công cụ trước khi sử dụng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của học sinh, không đưa dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói của học sinh lên nền tảng chưa được rà soát; không yêu cầu học sinh mua tài khoản, phần mềm hoặc thiết bị để thực hiện nội dung bắt buộc. Việc triển khai ưu tiên khai thác hạ tầng sẵn có, phần mềm miễn phí hoặc mã nguồn mở phù hợp, không để thiếu thiết bị trở thành rào cản tiếp cận nội dung cốt lõi.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục sẽ đăng ký phân tầng trước ngày 31/10/2026, hoàn thành đủ 12 tiết cốt lõi trước ngày 15/5/2027.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị theo dõi kết quả triển khai, công cụ đã rà soát và các sự cố phát sinh theo quy định với mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh sử dụng công nghệ thông minh, an toàn, có trách nhiệm và sáng tạo hơn.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn cách tiếp cận giáo dục AI trong trường học; đại diện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trao đổi về chuyên môn và triển khai nội dung này.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã giải đáp những vấn đề các cơ sở giáo dục quan tâm, tập trung vào cách thực hiện, đội ngũ giáo viên, học liệu, công cụ và các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai.../.

Nghị quyết 71: AI là đòn bẩy tái cấu trúc toàn diện giáo dục và đào tạo Không chỉ là công cụ hỗ trợ, AI đang trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện, từ quản trị, giảng dạy đến nghiên cứu, mở ra hệ sinh thái giáo dục linh hoạt và thích ứng hơn.