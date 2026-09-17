Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm hạn chế tác động của trung tâm dữ liệu AI

Ngày 16/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua với tỷ lệ áp đảo dự luật nhằm yêu cầu các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) phải chịu toàn bộ chi phí xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện.

Dự luật được thông qua với 417 phiếu thuận và 3 phiếu chống, trong bối cảnh sự phát triển nhanh của AI kéo theo làn sóng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ, làm gia tăng lo ngại về giá điện, nguồn nước và tác động môi trường.

Theo dự luật, các cơ quan quản lý tiện ích cấp bang sẽ được yêu cầu xem xét tiêu chuẩn tính giá điện, theo đó các trung tâm dữ liệu phải chịu chi phí liên quan đến việc xây dựng nguồn điện và nâng cấp hệ thống truyền tải để phục vụ hoạt động của họ. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cấp bang vẫn có quyền quyết định áp dụng hoặc từ chối các tiêu chuẩn liên bang khi xây dựng biểu giá điện.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng đây là bước khởi đầu nhằm hạn chế nguy cơ các hộ gia đình và doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí điện do nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu. Một số nghị sĩ thậm chí kêu gọi tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI cho đến khi có các biện pháp bảo đảm không làm tăng giá điện và gây tổn hại môi trường.

Trong khi đó, các nghị sĩ ủng hộ phát triển trung tâm dữ liệu nhấn mạnh những lợi ích kinh tế và công nghệ mà lĩnh vực này mang lại, trong đó có tạo việc làm, tăng nguồn thu thuế và thúc đẩy hạ tầng kỹ thuật số.

Mối quan tâm của người dân Mỹ đối với tác động của trung tâm dữ liệu cũng đang gia tăng. Theo khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Công chúng AP-NORC và Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago, gần 2/3 số người Mỹ được hỏi bày tỏ “rất” hoặc “cực kỳ” lo ngại về tác động của các trung tâm dữ liệu đối với giá năng lượng, trong khi 57% có mức độ lo ngại tương tự về nguồn cung nước tại các địa phương nơi những cơ sở này được xây dựng.

Khoảng 60% số người Mỹ được hỏi ủng hộ việc hạn chế số lượng trung tâm dữ liệu mới, trong khi khoảng 2/3 ủng hộ yêu cầu các trung tâm này sử dụng các nguồn năng lượng sạch như điện gió và điện Mặt Trời. Tỷ lệ ủng hộ yêu cầu sử dụng năng lượng sạch đạt khoảng 80% trong nhóm Dân chủ và 56% trong nhóm Cộng hòa.

Một trang trại điện gió ở bang Indiana, Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Mỹ hiện có hàng nghìn trung tâm dữ liệu, trong đó Virginia và Texas là những bang có nhiều cơ sở đang hoạt động nhất. Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 87% trung tâm dữ liệu hiện nay nằm tại các khu vực đô thị, trong khi phần lớn các trung tâm mới được quy hoạch lại nằm ở khu vực nông thôn.

Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện và nước đáng kể, đặc biệt là những cơ sở quy mô lớn phục vụ AI. Theo báo cáo của Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, các trung tâm dữ liệu có thể chiếm 11,8% tổng lượng điện tiêu thụ của Mỹ vào năm 2030.

Giới chuyên gia cảnh báo dù lượng nước sử dụng cho các trung tâm dữ liệu không lớn nếu xét trên phạm vi toàn quốc, một cơ sở quy mô lớn vẫn có thể gây sức ép đáng kể lên nguồn nước tại các địa phương. Trong khi đó, nhu cầu điện ngày càng tăng đang đặt ra yêu cầu mở rộng đáng kể hệ thống phát điện và truyền tải./.

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