Canada tăng cường quan hệ với EU giữa căng thẳng thương mại với Mỹ

Quan hệ giữa Canada và Mỹ tiếp tục chịu sức ép sau khi Washington công bố các biện pháp mới liên quan đến hoạt động mua sắm công, trong khi Ottawa đang thúc đẩy quan hệ đối tác sâu rộng hơn với Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 17/9, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết quan hệ đối tác tăng cường với EU sẽ sớm được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại Nghị viện Canada.

Ottawa không có ý định trở thành thành viên chính thức của EU, song đang xem xét một khuôn khổ hợp tác mới, trong đó có khả năng Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU.

Theo ông Carney, Canada và EU có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như khoáng sản thiết yếu, quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, dịch vụ tài chính và trao đổi giáo dục. Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Canada-EU ở Montreal vào ngày 29-30/10.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Canada-Mỹ tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý. Ngày 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký bản ghi nhớ yêu cầu các cơ quan liên bang phụ trách mua sắm công loại bỏ các sản phẩm có xuất xứ từ Canada.

Nhà Trắng cho biết biện pháp này nhằm đáp trả điều mà Washington cho là những rào cản đối với hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ tại thị trường mua sắm công của Canada.

Từ tháng 12/2025, Canada đã triển khai chính sách ưu tiên hàng hóa và doanh nghiệp trong nước trong một số hoạt động mua sắm công, trong đó có các yêu cầu liên quan đến thép, nhôm và gỗ Canada. Ottawa cũng đã áp dụng một số biện pháp thuế quan đáp trả đối với hàng hóa Mỹ từ ngày 8/9.

Trong khi đó, ông Trump cảnh báo việc Canada tăng cường quan hệ với EU có thể dẫn tới các biện pháp thương mại mới. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết biện pháp mua sắm công mới của Mỹ không liên quan đến việc EU và Canada đang thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Phản hồi về những diễn biến trên, ông Carney khẳng định Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với EU. Theo Thủ tướng Canada, việc tăng cường quan hệ với châu Âu là một tiến trình tích cực và có thể giúp Canada củng cố khả năng tự cường, đồng thời trở thành một đối tác hiệu quả hơn của Mỹ.

Quan hệ Canada-Mỹ đã chịu nhiều biến động kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, với việc hai bên liên tục điều chỉnh các biện pháp thuế quan và thương mại.

Các doanh nghiệp Bắc Mỹ cũng bày tỏ quan ngại khi chuỗi cung ứng giữa hai nước có mức độ liên kết cao và nhiều sản phẩm, linh kiện được vận chuyển qua biên giới nhiều lần trong quá trình sản xuất và phân phối./.

Mỹ có thể trả đũa EU nếu Canada trở thành thành viên liên kết Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Canada trở thành thành viên liên kết của EU có thể được Mỹ xem là “hành động thù địch,” tùy thuộc vào mục đích của kế hoạch.