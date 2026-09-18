Cử tri Nga bắt đầu tiến hành bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia

Cuộc bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã chính thức mở màn khi vào lúc 8h giờ địa phương ngày 18/9 (3h sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), các điểm bỏ phiếu đầu tiên tại vùng Kamchatka, khu vực Viễn Đông nước Nga, đã mở cửa cho cử tri đi thực hiện quyền hiến định.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tại Kamchatka có 178 điểm bỏ phiếu thường trực mở cửa, trong khi Chukotka có 54 điểm.

Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát cho thấy, chỉ vài phút sau khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, cử tri đã lần lượt đến bàn làm việc của các thành viên ủy ban bầu cử để nhận phiếu, sau đó di chuyển đến khu vực bỏ phiếu.

Tại một số điểm, hàng chục cử tri đã có mặt cùng lúc. Một giờ sau, các điểm bỏ phiếu tại Sakhalin và vùng Magadan cũng bắt đầu đón cử tri đi bầu.

Màn hình video tại Trung tâm Thông tin của Ủy ban Bầu cử Trung ương cho phép theo dõi theo thời gian thực diễn biến tại các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước.

Hơn 2.200 cuộc bầu cử ở các cấp khác nhau sẽ được tổ chức trong Ngày Bầu cử Thống nhất năm 2026, với khoảng 20.700 vị trí nghị sĩ và người đứng đầu các cơ quan hành chính được bầu.

Hơn 4 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử từ xa trong Ngày Bầu cử Thống nhất năm 2026, trong khi hơn 2,9 triệu người đã nộp đơn xin bỏ phiếu tại nơi cư trú.

Công dân Nga ở nước ngoài cũng có thể tham gia bầu cử Duma Quốc gia tại 333 điểm bỏ phiếu ở 152 quốc gia.

Có 10 đảng tham gia tranh cử đại biểu Duma Quốc gia khóa IX theo danh sách ứng cử viên liên bang, gồm: Nước Nga Thống nhất, đảng Dân chủ Tự do Nga, đảng Dân chủ Trực tiếp, đảng Xanh, Nước Nga Công bằng, Rodina, đảng Cộng sản Liên bang Nga, đảng Hưu trí, đảng Những người Cộng sản Nga và Những Con người Mới. Cử tri cũng sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên tại 225 khu vực bầu cử đơn nhiệm.

Ông Alexey Peskov, Giám đốc điều hành Hiệp hội Giám sát Công khai Độc lập (IPM) và đồng Chủ tịch Hội đồng Điều phối của Phòng Xã hội Liên bang Nga về Giám sát Bầu cử Công khai, cho biết các chuyên gia đến từ Đức, Pháp và Italy sẽ tới Nga để nghiên cứu thực tiễn tổ chức bầu cử của nước này trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia./.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX: Lựa chọn ổn định cho nước Nga Cuộc bầu cử năm 2026 sẽ “làm mới” hầu hết các cơ quan lập pháp từ trung ương đến địa phương, tuỳ theo kết quả bầu cử mà quyết định chính phủ Nga sẽ hoạt động như thế nào trong 5 năm tới.