Thủ tướng Đức hủy kế hoạch dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc

Sức ép chính trị gia tăng sau những thất bại nặng nề của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trước đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) trong cuộc bầu cử Nghị viện bang Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt) ngày 6/9 đã buộc Thủ tướng Đức Friedrich Merz hủy kế hoạch tới New York (Mỹ) dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, AfD coi kết quả bầu cử là dấu hiệu cho thấy sự suy yếu của CDU dưới sự lãnh đạo của ông Merz. Chủ tịch AfD, Alice Weidel, thậm chí tuyên bố CDU đã “chết” và kêu gọi tổ chức bầu cử mới.

Sức ép đối với Thủ tướng Merz tiếp tục gia tăng trước cuộc bầu cử Nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern) và Berlin ngày 20/9.

Trong nội bộ CDU xuất hiện lo ngại đảng này có thể không vượt qua ngưỡng 5% để có thể vào được cơ quan lập pháp bang Mecklenburg-Vorpommern.

Theo các nguồn tin nội bộ, niềm tin đối với nhà lãnh đạo Merz đang suy giảm. Thậm chí, một số ý kiến cho rằng thủ tướng nên từ chức. Tuy nhiên, các thành viên chính phủ và một số thủ hiến bang đã lên tiếng ủng hộ ông./.

Thủ tướng Đức yêu cầu Mỹ không can thiệp vào hoạt động bầu cử Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng việc tài trợ cho các đảng chính trị ở Đức từ nước ngoài là bất hợp pháp đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia liên quan cần tôn trọng luật pháp của Đức.