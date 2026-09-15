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NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Theo Đài phát thanh Quốc gia LRT của Litva, dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Quốc gia (NKVC) cho thấy UAV này bay đến từ phía nước láng giềng Belarus và đang hướng về phía Tây.

Trần Quyên
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 15/9, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho biết máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận quốc gia Baltic này.

Theo Đài phát thanh Quốc gia LRT của Litva, dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Quốc gia (NKVC) cho thấy UAV này bay đến từ phía nước láng giềng Belarus và đang hướng về phía Tây. Chiếc UAV đã rơi xuống khu vực nông thôn gần hồ Kaunas, miền Trung Litva.

Đây không phải lần đầu tiên NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận các nước thành viên liên minh quân sự này.

Từ năm 2022, nhiều nước dọc sườn phía Đông của NATO, trong đó có Ba Lan và các quốc gia Baltic như Litva, Latvia và Estonia, đã nhiều lần ghi nhận các sự cố UAV xâm phạm không phận./.

(TTXVN/Vietnam+)
#không phận Litva #NATO #Bắn hạ UAV Litva
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