Hà Lan: Giao thông đường sắt tê liệt sau vụ việc có dấu hiệu phá hoại

Ngày 15/9, giao thông đường sắt tại nhiều khu vực ở Hà Lan gần như tê liệt sau khi nhà chức trách phát hiện các đoạn ống gắn vào đường ray tại nhiều địa điểm, nghi là hành vi phá hoại có tổ chức.



Tàu hỏa gần như ngừng hoạt động tại phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông Hà Lan. Trong thông báo, công ty quản lý hạ tầng đường sắt ProRail cho biết có người cố tình đặt vật thể tại nhiều vị trí trên đường ray, khiến hệ thống kiểm soát nhận diện nhầm rằng các đoạn tuyến này đang có tàu.

Toàn bộ đèn tín hiệu tại đây vì thế chuyển sang màu đỏ, ngăn các đoàn tàu đi qua.

Người phát ngôn ProRail, bà Joke van der Cruysen, cho biết một đoàn tàu đã va vào một đoạn ống, song không có người bị thương. Công ty nhận định vụ việc có dấu hiệu phá hoại.



Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Nhà chức trách chưa xác định được thủ phạm và động cơ, cũng chưa rõ thời điểm khôi phục giao thông đường sắt. Vụ việc còn ảnh hưởng đến giao thông đường bộ do hệ thống tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt cũng gặp trục trặc./.

Động đất tại Italy: Nhiều trường học đóng cửa, giao thông đình trệ Động đất đã khiến giao thông công cộng tại “vùng đỏ” quanh Campi Flegrei gần như tê liệt, khi các tuyến đường sắt Cumana và Circumflegrea đồng loạt dừng hoạt động để kiểm tra kỹ thuật.

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