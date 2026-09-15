Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn nguồn cứu trợ

Ngày 14/9, các cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc đồng loạt cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng có thể buộc họ thu hẹp hoạt động cứu trợ tại Sudan, nơi đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nạn đói và di dời nghiêm trọng nhất thế giới.



Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Amy Pope kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hỗ trợ người dân Sudan. Đại diện Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Carl Skau cảnh báo tổ chức này có thể phải cắt giảm mạnh hoạt động trong vài tuần tới nếu không nhận thêm kinh phí.



Khoảng 8,6 triệu người tại Sudan hiện phải di dời trong nước, trong khi 19,5 triệu người đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng.

Xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) từ năm 2023 tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo vào tình trạng nghiêm trọng hơn.



Mạng lưới cung ứng hàng cứu trợ do IOM điều phối đã hỗ trợ 2,84 triệu người kể từ tháng 7/2023. Tuy nhiên, IOM cho biết dự trữ lều bạt, vật dụng vệ sinh và đồ gia dụng thiết yếu có thể cạn vào cuối tháng 9, trong khi các kho hàng viện trợ có nguy cơ phải đóng cửa vào tháng 12 nếu không được bổ sung kinh phí.

WFP hiện hỗ trợ 4-5 triệu người mỗi tháng bằng lương thực, tiền mặt và các chương trình phục hồi sản xuất nông nghiệp. Tổ chức cũng tăng cường vận tải hàng không nhân đạo tới những khu vực khó tiếp cận bằng đường bộ, song cần thêm kinh phí để duy trì và mở rộng hoạt động.



Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cuối tuần qua tại nhiều địa phương ở Sudan khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa với nhiều dân thường được ghi nhận thương vong.

OCHA kêu gọi các bên bảo vệ dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và bảo đảm hoạt động cứu trợ được triển khai nhanh chóng, an toàn, không bị cản trở trên khắp đất nước./.

Giao tranh tại Sudan leo thang, hàng chục dân thường thương vong Ít nhất 33 dân thường đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công khi giao tranh giữa SAF và RSF tiếp tục leo thang, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã khiến hàng triệu người phải sơ tán.

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