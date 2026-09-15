Xả súng trong quán bar ở Cameroon, ít nhất 5 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 14/9 tại một quán bar ở thành phố Bamenda, thủ phủ vùng Tây Bắc Cameroon.

Các nhân chứng và nguồn tin an ninh cho biết một nhóm tay súng đi xe máy đã tới quán bar và xả súng vào những người đang có mặt tại đây.

Một nhân chứng khẳng định các đối tượng đã bắn chết 1 phụ nữ và 2 nam giới. Trong khi đó, nguồn tin an ninh xác nhận 2 người thiệt mạng tại chỗ, trong khi nạn nhân thứ ba tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Hai người bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế để cứu chữa.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh giao tranh gia tăng tại các khu vực nói tiếng Anh ở Tây Bắc và Tây Nam Cameroon - nơi các lực lượng ly khai đang tìm cách thực thi lệnh phong tỏa kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 7/9.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, ít nhất 10 người - gồm dân thường, các tay súng ly khai và binh sỹ - đã thiệt mạng kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu.

Hai vùng nói tiếng Anh của Cameroon đã rơi vào vòng xoáy xung đột vũ trang từ năm 2017, khi các nhóm ly khai đấu tranh đòi thành lập một nhà nước độc lập tại các khu vực nói tiếng Anh.

Bamenda, thủ phủ vùng Tây Bắc Cameroon, là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột dai dẳng suốt nhiều năm qua./.

Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng chỉ trong vòng 24 giờ Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng tại nhiều địa phương chỉ trong vòng 24 giờ, khiến nhiều người thương vong.