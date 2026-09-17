IOM: Gần 2.300 người thiệt mạng khi vượt biển đến châu Âu trong năm nay

Gần 2.300 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển đến châu Âu từ đầu năm 2026, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo công bố ngày 17/9 của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc, khoảng 60.000 người di cư và người tị nạn đã tìm cách đến châu Âu bằng đường biển trong năm nay, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số người thiệt mạng tăng từ 1.999 lên 2.292 người.

Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho biết gần như mọi trường hợp tử vong hoặc mất tích trên biển đều có thể phòng tránh.

Bà cảnh báo các số liệu cho thấy người di cư đang thực hiện những hành trình ngày càng nguy hiểm. Nhiều nạn nhân không được xác định danh tính, khiến gia đình phải tìm kiếm thông tin trong nhiều năm.

Hành trình vượt biển Địa Trung Hải đổ vào Italy ghi nhận mức giảm mạnh nhất về số người đến, với 21.393 trường hợp, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây vẫn là tuyến đường nguy hiểm nhất, với số người thiệt mạng tăng từ 844 lên 996 người.

Tuyến đường tới Tây Ban Nha qua Đại Tây Dương và Địa Trung Hải phía Tây đứng thứ hai về số người thiệt mạng, với 879 trường hợp.

IOM cảnh báo số liệu thực tế có thể cao hơn do nhiều vụ đắm tàu và những trường hợp mất tích không được ghi nhận. Tổ chức này cho rằng tình trạng số người thiệt mạng gia tăng trong bối cảnh lượng người vượt biển giảm cho thấy những rủi ro nghiêm trọng trên các tuyến đường di cư đến châu Âu vẫn chưa được kiểm soát./.

Năm nước EU thống nhất mô hình trung tâm hồi hương người di cư Theo mô hình được thống nhất, các trung tâm sẽ tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ nhưng chưa thể trở về quốc gia xuất xứ.

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