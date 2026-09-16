Tây Ban Nha bắt giữ các đối tượng lợi dụng người di cư đến Ceuta

Ngày 16/9, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã bắt giữ 2 người nghi phạm lợi dụng người di cư đến Ceuta trong đợt đổ bộ hồi tháng 7, thu tiền của họ nhưng họ ngủ trong các nhà để xe không đủ điều kiện sinh hoạt.



Thông báo trên cho thấy cuộc khủng hoảng nhân đạo mà vùng lãnh thổ Bắc Phi của Tây Ban Nha đã phải gánh chịu trong nhiều tuần sau khi hàng chục nghìn người di cư từ Maroc nhập cảnh vào ngày 30-31/7.



Cảnh sát cho biết các nghi phạm được cho là đã "thu được lợi nhuận tài chính lớn bằng cách lợi dụng tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương của những người di cư mới đến thành phố."



Khoảng 20 người di cư đã trả khoảng 30 euro (35 USD)/người/ngày để ngủ "trên sàn nhà, trong các không gian dành cho bãi đậu xe và không có điều kiện sống đầy đủ," kể cả trong các phòng kho. Những người di cư chỉ được phát nệm và chăn nếu trả đủ tiền, phải trả tiền sạc điện thoại và bị đe dọa tính mạng nếu tố cáo tình trạng của mình.



Các nghi phạm cũng bị cáo buộc tổ chức các chuyến đi bí mật từ Ceuta đến đất liền Tây Ban Nha với giá 6.000 euro, nhưng cảnh sát không nêu rõ liệu đã có chuyến đi nào diễn ra chưa. Tháng 8 vừa qua, cảnh sát thông báo đã bắt giữ 5 người vì thu phí lên đến 9.000 euro từ những người di cư mới đến cho chuyến đi đó.



Ceuta và Melilla, lãnh thổ khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, là những biên giới đất liền duy nhất của Liên minh châu Âu (EU) với châu Phi. Tuy nhiên, tất cả du khách đi từ các vùng lãnh thổ này đến đất liền Tây Ban Nha đều bị kiểm tra, khác với quy định chung trong khu vực tự do đi lại Schengen của châu Âu./.



Tây Ban Nha đẩy nhanh hồi hương người di cư tại Ceuta Gần 80.000 người từ Maroc đã tràn vào Ceuta trong những ngày cuối tháng 7 bằng cách bơi qua biển hoặc đi bộ qua biên giới và phần lớn sau đó đã trở về Maroc.

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