Sập nhà tại Gaza, hơn 40 người thương vong

Ngày 16/9, tại Thành phố Gaza, Dải Gaza, một tòa nhà vốn bị hư hại do xung đột đã bị đổ sập, cướp đi sinh mạng của 16 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em người Palestine phải di dời đang tạm trú tại đây.

Theo cơ quan y tế Dải Gaza, tòa nhà bị sập là nơi sinh sống của 6 gia đình đang phải tị nạn. Trong số 16 người thiệt mạng có 5 phụ nữ và 8 trẻ em. Ngoài ra, hơn 25 người khác bị thương.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người bị mất tích, do đó, số người thiệt mạng dự kiến còn tăng.

Tòa nhà nhiều tầng này từng bị phá hủy một phần trong một cuộc không kích của Israel vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, và trước đó đã có những cảnh báo về mức độ an toàn của nó.

Tại Gaza - nơi phần lớn các tòa nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy - hàng chục tòa nhà nhiều tầng từng trúng bom đã đổ sập trong suốt thời gian diễn ra chiến tranh, đặc biệt là vào mùa Đông.

Tình trạng sập nhà đang trở thành một mối nguy hiểm lớn tại Gaza; khi nhiều gia đình phải di dời quay trở lại những ngôi nhà bị hư hại sau thời gian dài sống tại các khu lều trại.

Về tình hình nhân đạo ở Gaza, trong một báo cáo hồi cuối tháng 8, Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza Nickolay Mladenov cho biết tình trạng thiếu nơi trú ẩn vẫn đặc biệt nghiêm trọng ở Gaza khi phần lớn trong số khoảng 2 triệu người dân Gaza vẫn phải sống trong các lều tạm.

Ông Mladenov kêu gọi Israel cho phép đưa vào Gaza những nơi trú ẩn có chất lượng tốt hơn nhằm bảo đảm phẩm giá, sức khỏe và an toàn cho người dân.

Hiện Dải Gaza vẫn liên tục hứng chịu hỏa lực từ máy bay chiến đấu của Israel.

Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7/10/2023 đã lên gần 74.000, trong khi gần 174.800 người bị thương./.

EU và Hamas phản đối đề xuất di dời người dân khỏi Dải Gaza EU và Hamas lên tiếng phản đối kế hoạch di dời dân của Israel, nhấn mạnh tầm quan trọng của Dải Gaza trong tương lai nhà nước Palestine.