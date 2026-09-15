Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Iran ngày 15/9 tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman.

Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.



Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Washington sẵn sàng xem xét nối lại đàm phán với Tehran.

Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei cho rằng những tuyên bố trái chiều từ phía Tổng thống Trump không làm thay đổi lập trường của Iran và khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Iran trước đó đã đưa ra các yêu cầu, trong đó có bồi thường tổn thất chiến tranh và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.



Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới, tiếp tục sụt giảm.

Theo Reuters, ngày 14/9 chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển này, so với 10 tàu một ngày trước đó và mức trung bình khoảng 125 lượt tàu/ngày trước khi chiến sự bùng phát. Hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ, cũng giảm đáng kể.



Cùng ngày, Oman cho biết tàu chở dầu ELGAIA mang cờ Panama đang được lai dắt về một cảng của nước này sau khi bốc cháy tại khu vực buồng máy trong một vụ tấn công trước đó.

Theo Trung tâm An ninh Hàng hải Oman, tàu bị tấn công khi ở cách tỉnh Musandam khoảng 103 hải lý về phía Đông Bắc. Hải quân Oman đã sơ tán 23 thành viên thủy thủ đoàn và đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích.



Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết nhận được thông báo về một tàu bị một vật thể chưa xác định tấn công tại eo biển Hormuz ngày 14/9.

Vụ việc không gây thiệt hại hoặc tác động môi trường được báo cáo, song các cơ quan chức năng đang điều tra. Những sự cố liên tiếp đang làm gia tăng rủi ro đối với các tàu thương mại hoạt động tại khu vực.



Trong khi đó, Qatar cảnh báo việc eo biển Bab el-Mandeb bị đóng sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với toàn thế giới. Quan chức Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim Al Hashmi kêu gọi thúc đẩy ngoại giao và đối thoại, cho rằng việc cùng lúc đóng cả Hormuz và Bab el-Mandeb sẽ tạo thêm cú sốc nghiêm trọng đối với vận tải và nguồn cung năng lượng toàn cầu.



Nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì hoạt động hàng hải qua Hormuz cũng gặp trở ngại. Oman đã hoãn cuộc họp khu vực dự kiến giữa Iran và các nước vùng Vịnh, trong đó các bên dự kiến thảo luận về thỏa thuận mở một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.



Ở một diễn biến khác, báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chiến dịch quân sự của nước này tại Iran đã gây ra tình trạng thiếu hụt đáng kể một số loại đạn dược chiến lược và bộc lộ những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất, bổ sung vũ khí.

Chi phí chiến dịch trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến 30/6 được ước tính 33,4 tỷ USD, trong đó 22,3 tỷ USD dành cho số đạn dược đã sử dụng./.

Xung đột tại Trung Đông: Tàu chở container Iran bị tấn công, 5 người thương vong Một tàu chở container thương mại của Iran đã trúng vật thể không xác định tại vùng biển gần đảo Hengam, trong eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 4 người bị thương.

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