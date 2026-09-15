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Tàu chở dầu phát nổ sau khi va phải thủy lôi ở eo biển Hormuz

IRGC cho biết một siêu tàu chở dầu - vốn đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường "bị cấm" ở phía Nam eo biển - đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi.

Trương Tuấn
Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 14/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một siêu tàu chở dầu - vốn đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường "bị cấm" ở phía Nam eo biển - đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi.

Theo tuyên bố của IRGC đăng trên trang Sepah News (kênh tin tức chính thức của IRGC), các cảnh báo về sự nguy hiểm của tuyến đường này đã được đưa ra từ trước đó.

Trong tuyên bố, lực lượng hải quân thuộc IRGC cho biết eo biển Hormuz đã bị phong tỏa và hiện nằm dưới sự "kiểm soát thông minh" của Iran.

Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28/2, Tehran đã hạn chế việc đi lại qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi lực lượng Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hải quân nhắm vào các tàu thuyền di chuyển đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy số lượng tàu đi qua eo biển này mỗi ngày đã giảm xuống mức một con số vào cuối tuần, thấp hơn mức trung bình 14 tàu/ngày được ghi nhận trong 10 ngày gần đây.

Đáng chú ý, có 4 tàu, bao gồm một tàu chở khí đốt, đã rời khỏi eo biển vào cuối tuần qua, trong khi 10 tàu chở hàng đi vào tuyến đường thủy này.

Tuy nhiên, các số liệu này không bao gồm những tàu đi qua eo biển Hormuz mà tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS).

Eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới, cũng như khối lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và phân bón.

Trước khi xảy ra các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, mỗi ngày có khoảng 125 tàu thương mại cỡ lớn đi qua eo biển này, bao gồm tàu chở dầu, tàu chở khí đốt, tàu chở hàng rời và tàu container.

Hiện chưa rõ tàu chở dầu nêu trên thuộc quốc gia nào và phía Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực chưa bình luận về thông tin nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#eo biển Hormuz #tàu chở dầu #thủy lôi Iran
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