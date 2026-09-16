Airbus bàn giao máy bay đầu tiên từ dây chuyền lắp ráp mới ở Trung Quốc

Ngày 16/9, Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus (châu Âu) đã bàn giao máy bay đầu tiên được lắp ráp tại dây chuyền lắp ráp hoàn thiện (FAL) mới dành cho dòng máy bay A320 ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Đây là dây chuyền FAL thứ hai của Airbus tại cả Trung Quốc và châu Á.



Airbus nhận định sự kiện bàn giao này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất của tập đoàn tại Trung Quốc cũng như trên mạng lưới công nghiệp toàn cầu. Hãng hàng không China Eastern Airlines của Trung Quốc là đơn vị tiếp nhận chiếc máy bay A320neo này.

China Eastern Airlines - hãng hàng không vận hành đội bay Airbus lớn nhất tại Trung Quốc đại lục - cũng chính là đơn vị từng tiếp nhận chiếc máy bay A310 vào năm 1985. Khi đó, chiếc A310 này là máy bay Airbus đầu tiên có mặt tại thị trường Trung Quốc.



Theo giới chức China Eastern Airlines, dây chuyền FAL thứ hai tại Trung Quốc đi vào hoạt động từ tháng 10 năm ngoái là đòn bẩy then chốt giúp Airbus hướng tới mục tiêu nâng sản lượng dòng A320 lên 75 máy bay/tháng trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất và tính linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường.



Kể từ khi dây chuyền FAL đầu tiên tại Thiên Tân - dây chuyền lắp ráp máy bay thương mại đầu tiên của Airbus ngoài châu Âu - được đưa vào hoạt động năm 2008, cơ sở này đã lắp ráp và bàn giao hơn 800 máy bay dòng A320. Hiện các hãng hàng không Trung Quốc đang vận hành hơn 2.300 máy bay Airbus, trong đó khoảng 30% được lắp ráp và bàn giao ngay tại Thiên Tân./.

Airbus bỏ xa Boeing trong cuộc đua giành đơn đặt hàng máy bay thương mại Trong tháng Bảy, Boeing nhận 38 đơn đặt hàng mới, gồm 18 máy bay thân hẹp dòng 737 và 20 máy bay thân rộng, trong khi Airbus nhận tới 204 đơn hàng, cao hơn hơn 5 lần.

​

​

​