Kinh tế

Doanh nghiệp

Airbus bàn giao máy bay đầu tiên từ dây chuyền lắp ráp mới ở Trung Quốc

Airbus đã bàn giao máy bay đầu tiên được lắp ráp tại dây chuyền lắp ráp hoàn thiện (FAL) mới dành cho dòng máy bay A320 ở Trung Quốc, là dây chuyền FAL thứ hai của Airbus tại cả Trung Quốc và châu Á.

Trần Quyên
Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, gần Blagnac, ngoại ô Toulouse, Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, gần Blagnac, ngoại ô Toulouse, Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 16/9, Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus (châu Âu) đã bàn giao máy bay đầu tiên được lắp ráp tại dây chuyền lắp ráp hoàn thiện (FAL) mới dành cho dòng máy bay A320 ở thành phố cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Đây là dây chuyền FAL thứ hai của Airbus tại cả Trung Quốc và châu Á.

Airbus nhận định sự kiện bàn giao này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất của tập đoàn tại Trung Quốc cũng như trên mạng lưới công nghiệp toàn cầu. Hãng hàng không China Eastern Airlines của Trung Quốc là đơn vị tiếp nhận chiếc máy bay A320neo này.

China Eastern Airlines - hãng hàng không vận hành đội bay Airbus lớn nhất tại Trung Quốc đại lục - cũng chính là đơn vị từng tiếp nhận chiếc máy bay A310 vào năm 1985. Khi đó, chiếc A310 này là máy bay Airbus đầu tiên có mặt tại thị trường Trung Quốc.

Theo giới chức China Eastern Airlines, dây chuyền FAL thứ hai tại Trung Quốc đi vào hoạt động từ tháng 10 năm ngoái là đòn bẩy then chốt giúp Airbus hướng tới mục tiêu nâng sản lượng dòng A320 lên 75 máy bay/tháng trên toàn cầu, đồng thời thúc đẩy năng lực sản xuất và tính linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường.

Kể từ khi dây chuyền FAL đầu tiên tại Thiên Tân - dây chuyền lắp ráp máy bay thương mại đầu tiên của Airbus ngoài châu Âu - được đưa vào hoạt động năm 2008, cơ sở này đã lắp ráp và bàn giao hơn 800 máy bay dòng A320. Hiện các hãng hàng không Trung Quốc đang vận hành hơn 2.300 máy bay Airbus, trong đó khoảng 30% được lắp ráp và bàn giao ngay tại Thiên Tân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Airbus #bàn giao #dây chuyền lắp ráp #Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, gần Blagnac, ngoại ô Toulouse, Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Airbus và Boeing chạy đua tăng sản lượng máy bay

Airbus đang chịu áp lực lớn để hoàn thành mục tiêu bàn giao 870 máy bay thương mại trong năm 2026. Trong tháng 7/2026, tập đoàn châu Âu chỉ giao được 67 chiếc, giảm mạnh so với 89 chiếc trong tháng 6.

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện là không gian để kết nối doanh nghiệp, cung cầu, đầu tư, thị trường và chuỗi sản xuất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

VITW 2026: Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam

Tại khu vực VITW 2026 phương tiện và phụ trợ, VinFast giới thiệu các dòng xe điện, trong khi Hải Âu mang đến dòng xe tải Chenglong. Các doanh nghiệp như Tinh Nhuệ Hưng Yên, Hatico, Bristar, Navicom và FECO Vietnam trưng bày nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, ghế ngồi, màn hình, camera hành trình và thiết bị hỗ trợ giảm phát thải.