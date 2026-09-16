Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng kiên định lập trường về NATO

Ngày 15/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng tìm kiếm các thỏa hiệp về vấn đề Ukraine, song không thay đổi lập trường về việc ngăn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện diện sát biên giới Nga.



Phát biểu tại cuộc tọa đàm với các đại sứ về giải pháp cho vấn đề Ukraine, ông Lavrov nêu rõ Nga sẵn sàng tìm kiếm “những thỏa hiệp hợp lý” song các mục tiêu cơ bản của Moskva vẫn là bảo đảm an ninh và ngăn NATO hiện diện tại các khu vực giáp biên giới Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hoan nghênh sự quan tâm của Mỹ trong việc thúc đẩy giải pháp cho vấn đề Ukraine. Theo ông, điều quan trọng là Mỹ hiểu được những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, khác với các nước phương Tây khác.

Về khả năng đàm phán, ông Lavrov tái khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại và sẵn sàng tiến hành đàm phán theo cả hình thức song phương và ba bên.

Cùng ngày, Điện Kremlin hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một lệnh ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga và Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là “một ý tưởng hay, một sáng kiến hay,” đồng thời cho biết Moskva đang liên lạc với phía Mỹ.

Trước đó, ngày 14/9, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Ukraine đã nhất trí không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga và Nga cũng đồng ý thực hiện tương tự. Tuy nhiên, đến ngày 15/9, cả Moskva và Kiev chưa xác nhận lệnh ngừng bắn đã chính thức có hiệu lực.

Trong khi đó, Ukraine đang lên kế hoạch dành khoảng 109 tỷ USD cho quốc phòng trong dự thảo ngân sách năm 2027, tương đương gần 44% GDP. Quốc hội Ukraine cho biết dự thảo ngân sách này dự kiến thâm hụt 37 tỷ USD, trong khi nợ công có thể lên tới 276 tỷ USD.

Theo các nguồn tin, trong những năm gần đây, Ukraine liên tục phải xây dựng ngân sách với mức thâm hụt cao và dựa vào viện trợ của phương Tây để bù đắp khoản thiếu hụt. Ngân sách năm 2026 của nước này được thông qua với mức thâm hụt khoảng 45 tỷ USD./.

Nga để ngỏ khả năng đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 Truyền thông Nga ngày 13/9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 tới.